Berry van Aerle komt met verrassende voorspelling voor Nederland: 'Dan wacht een kraker van jewelste'

Het EK voetbal in Duitsland staat op het punt van beginnen. Bij Sportnieuws.nl voorspelt onze columnist en voormalig Europees kampioen Berry van Aerle het toernooiverloop. Hij is hoopvol en gaat voor een finaleplek van Oranje.

De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK is tegen Polen om 15.00 uur in Hamburg. Van Aerle denkt dat het geen gemakkelijke wedstrijd wordt, maar dat Oranje uiteindelijk wel wint. "We beginnen met een 3-1 overwinning met in ieder geval één doelpunt van onze man in vorm: Memphis Depay. Het is te hopen dat hij fit blijft. Daarnaast hoop ik dat Cody Gakpo scoort en een rake vrije trap van Joey Veerman", zei Van Aerle.

Gelijke spelen tegen Frankrijk en Oostenrijk

Na een uitstekende overwinning op Polen, volgens Van Aerle, wacht de lastigste wedstrijd in de poule. In de Red Bull Arena in Leipzig speelt Oranje vrijdagavond om 21.00 uur tegen Frankrijk. "Dat is direct de moeilijkste wedstrijd in onze groep. De laatste wedstrijd tegen Frankrijk werden we volledig weggespeeld in de Arena", doelde Van Aerle op de 1-2 nederlaag in de EK-kwalificatie in de Johan Cruijff Arena. "We pakken nu een puntje: 1-1."

Ook in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk hoeven we geen glansrijke overwinning te verwachten. "Oostenrijk is gewoon best wel een goede ploeg. Dat wordt een heel lastige voor het Nederlands elftal. Oostenrijk kan best weleens verrassen op dit toernooi. Het wordt een 2-2 gelijkspel, waardoor Nederland met vijf punten doorgaat naar de knockout-fase."

Finale voor Oranje

Hoewel er dus slechts één keer wordt gewonnen door Oranje in de poulefase verwacht Van Aerle wel dat de ploeg van Ronald Koeman uiteindelijk doorstoot naar de EK-finale. "Ik zou het mooi vinden om opnieuw Duitsland in de halve finale tegen te komen, net als in 1988. En uiteindelijk gaan we dan winnen, dan trekken we aan het langste eind. Ik vind Duitsland een goede ploeg hebben, maar we trekken aan het langste eind."

Als Nederland de finale bereikt, wacht een kraker van jewelste met Engeland. "De finale wordt Nederland - Engeland en dan is het echt te hopen dat we winnen. Wat zou het mooi zijn als we het EK'88 weten te evenaren en die kans is er zeker. We horen bij de kanshebbers en als alles positief uitpakt, maken we een grote kans", sloot Van Aerle zijn voorspellingen voor dit EK af.

