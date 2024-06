Mentaal geraakte Joey Veerman 'duwt spanning' weg volgens expert: 'Dat overkomt hem nooit'

Joey Veerman speelde wederom een ongelukkige wedstrijd bij Oranje, tegen Oostenrijk. Ronald Koeman was meedogenloos en haalde hem na 34 minuten van de kant. De druk van een EK lijkt toch te veel te zijn voor Veerman, zo stelt oud-sportpsychiater Bram Bakker. "Voor Veerman is dit een persoonlijk drama."

Joey Veerman kreeg nog een klap op zijn schouder van Ronald Koeman, een halve omhelsing. De bondscoach wist hoe zwaar dit voor Veerman moest zijn. De middenvelder van PSV dook naar de verste stoel van de dugout en liet zijn tranen vloeien. "Die wissel is natuurlijk een keiharde dreun", vertelt Bakker tegen deze site. "De topsport is keihard. Ik vind dat Koeman het moest doen, hij had geen keuze. Het was een logische beslissing, want het is topsport. En die wereld is keihard. Maar voor Veerman is dat een persoonlijk drama."

Te hoge verwachtingen

Het was niet alleen deze wedstrijd die pijnlijk was voor Veerman. De eerste twee duels waren dat ook. De middenvelder van PSV kende een geweldig seizoen bij de Eindhovenaren en speelde goed in de twee oefenwedstrijden voor het EK. De verwachtingen voor hem waren torenhoog.

Té hoog, zo blijkt volgens Bakker. "We willen allemaal dat hij gaat uitblinken. Hij had op dit niveau nog alles te bewijzen en dat is hem nog niet gelukt. Hij is nog niet zo ver als dat hij zelf misschien al wel dacht. Hij moet nog even doorontwikkelen."

'Iedereen zou spanning moeten voelen'

Al die immense verwachtingen zo vlak voor het EK, maar Veerman gaf voor de eerste EK-wedstrijd tegen Polen nog aan dat hij geen druk voelde. "Daar heb ik allemaal niet zo'n last van", zei hij. Volgens Bakker is dat treffend voor de situatie, Veerman laat daarmee precies zien waar hij nog kan ontwikkelen.

Bakker legt uit waar hij dat in ziet. "Iedere speler in zijn situatie zou spanning moeten voelen. Het feit dat hij dat niet voelt, geeft aan dat hij het aan het wegduwen is. Met emoties als spanning is dat onmogelijk, dat zit er toch. Hij struikelt letterlijk over de bal, dat overkomt hem nooit. Dat is echt alleen maar spanning."

'Blijf bij PSV'

Hij heeft dan ook een dringend advies voor Veerman, dat hij eigenlijk aan elke topsporter geeft. "Ga op zoek naar waar die spanning zit, ga het verkennen en erken de spanning ook. Het is namelijk niet erg om dat te voelen." Het is volgens Bakker nou ook weer niet zo dat het helemaal gedaan is met Veerman. Alleen voor dit EK vermoedelijk wel. "Hij zal moeten herstellen, van de klap moeten bekomen." Maar voor zijn terugkeer bij PSV verwacht hij geen problemen. Wel adviseert hij voorlopig nog even bij PSV te blijven.

"Hij zal een tussenstap moeten doen bij een Duitse subtopper of juist nog een jaar in Eindhoven blijven. Daar speelt hij altijd basis, speelt hij Champions League. Dan kan hij nog even door ontwikkelen. Ik denk ook niet dat hij dit EK nog met zich mee sjouwt naar PSV om eerlijk te zijn. Het is geen emotioneel wrak of zo. Het gevoel voor revanche zal groter zijn, dan de frustratie dat dit is gebeurd."

Verder verloop van het EK

De dramatische wedstrijd van tegen Oostenrijk hoeft volgens Bakker ook zeker nog niet het einde van Nederland op het EK te betekenen. Sterker nog, hij is vrij positief en ziet mogelijkheden voor Oranje om de rug te rechten. "De verwachtingen zijn omlaag gegaan, we zijn met veel te hoge verwachtingen begonnen."

Hij verwacht dat het gevoel van revanche zo groot is, dat we 'spelers gaan zien die het gras opvreten'. "De druk is een beetje van de ketel. Tegen landen als Engeland en België hebben we grote kans. Die gaan het echt niet redden tegen ons. De jongens gaan ons ook weer verbazen. Ze worden afgeschreven, maar ik denk dat dat te vroeg is."