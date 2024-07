Oranje Leeuwinnen komen niet langs Italië: EK-deelname nog onzeker

De Oranje Leeuwinnen zijn er vrijdagavond niet in geslaagd te winnen van Italië in het EK-kwalificatieduel. Bij winst zou Nederland als groepswinnaar verzekerd zijn van deelname aan het eindtoernooi in 2025.

Italië was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg. Nederland kon met doelvrouw Lize Kop een doelpunt voorkomen. Zij verving de niet fitte Daphne van Domselaar. Na rust waren de grootste kansen voor Oranje, maar ook zij wisten het net niet te vinden. Het werd dus 0-0.

Miedema terug in basis

Nederland begon met Vivianne Miedema aan de aftrap. De 27-jarige spits was lang uit de roulatie met een zware knieblessure, maar was weer fit genoeg om te starten en speelde de hele wedstrijd uit. Ze kreeg eerder onder meer speeltijd in een trainingswedstrijd tegen Engeland.

Miedema liet meteen haar waarde zien in het duel met Italië. In de eerste helft was ze belangrijk bij het voorkomen van een tegengoal. In minuut 64 veroorzaakte ze een grote kans, maar het schot belandde net onder de kruising op de paal.

Vivianne Miedema verklapt hoe haar vriendin Beth Mead reageert bij verlies Engeland tegen Nederland Vivianne Miedema vindt dat Nederland het wisselvallig, maar toch best goed doet op het EK voetbal voor mannen. De speelster van de Oranje Leeuwinnen heeft zelf een Engelse vriendin en dus hangt er een gespannen sfeertje in huize 'Meadema'.

Een kwartier voor tijd kwam Nederland goed weg na een handsbal van Sherida Spitse in het strafschopgebied van Oranje. De scheidsrechter gaf geen penalty en er was geen VAR aanwezig om in te grijpen.

EK-kwalificatie

Nederland kan zich nog steeds kwalificeren voor het EK 2025 en staat nog steeds bovenaan in de groep met acht punten. Noorwegen en Italië hebben ieder zes punten en Finland vijf.

Eerder op vrijdag speelden Noorwegen en Finland gelijk in de groep van Oranje. Dinsdag sluit Nederland de kwalificatiereeks af met een wedstrijd in en tegen Noorwegen. Daar heeft Nederland nog een punt nodig om zeker te zijn van deelname aan het EK. De eerste twee in de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar. De nummer 3 heeft waarschijnlijk de play-offs nog als vangnet.