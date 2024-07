Oranje Leeuwinnen starten met Vivianne Miedema in cruciaal EK-kwalificatieduel

Vivianne Miedema staat vrijdag in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Italië in de basis bij de Oranje Leeuwinnen. Bij winst zijn de Nederlandse vrouwen verzekerd van deelname aan het eindtoernooi in 2025.

De 27-jarige spits was lang uit de roulatie met een zware knieblessure, maar is weer fit genoeg om te starten. Ze kreeg eerder onder meer speeltijd in een trainingswedstrijd tegen Engeland.

Vivianne Miedema verklapt hoe haar vriendin Beth Mead reageert bij verlies Engeland tegen Nederland Vivianne Miedema vindt dat Nederland het wisselvallig, maar toch best goed doet op het EK voetbal voor mannen. De speelster van de Oranje Leeuwinnen heeft zelf een Engelse vriendin en dus hangt er een gespannen sfeertje in huize 'Meadema'.

Bondscoach Andries Jonker acht het verantwoord om Miedema te laten beginnen en geeft in het doel de voorkeur aan Lize Kop. Zij vervangt de niet fitte Daphne van Domselaar en deed dat eerder in de kwalificatiereeks ook al in het uitduel met Italië (2-0-verlies) en de thuiswedstrijd tegen Noorwegen (1-0-winst).

EK-kwalificatie

De voetbalsters spelen in Sittard om 20.45 uur tegen Italië. Bij winst plaatst het team van Jonker zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar.

Eerder op vrijdag speelden Noorwegen en Finland gelijk in de groep van Oranje. Door het 1-1-gelijkspel blijft Noorwegen tweede in de groep met 6 punten uit vijf duels. Koploper Nederland heeft 7 punten, Italië en Finland 5 punten.

Dinsdag sluit Nederland de kwalificatiereeks af met een wedstrijd in en tegen Noorwegen. De eerste twee in de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van volgend jaar.