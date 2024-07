Oranje Leeuwinnen 'kopiëren' probleem Nederlands elftal: 'Het is wat het is'

Wat het Nederlands elftal kan, kunnen wij ook. Dat moeten de Oranje Leeuwinnen hebben gedacht toen ze onderweg waren met de spelersbus op weg naar Sittard. Net als het mannenteam kregen zij problemen tijdens de reis. "Het is wat het is", reageerde bondscoach Andries Jonker.

Vrijdagavond speelt Nederland een EK-kwalificatiewedstrijd in Sittard tegen Italië. Onderweg naar Limburg ging het mis op de A2 vlak bij het Brabantse Leende. 'We balen nog steeds, omdat we gestrand zijn in de halve finale van het EK. Dit damesteam van het Nederlands elftal had zojuist andere zorgen, zij waren gestrand op de A2 bij Leende. De bus kan gelukkig op eigen 'benen' naar een veilige plek rijden', aldus Rijkswaterstaat.

Problemen Nederlands elftal in Duitsland: persconferentie Ronald Koeman vervalt De persconferentie van het Nederlands elftal gaat niet door. De selectie zou namelijk per trein naar Dortmund komen, maar er zijn problemen op het Duitse spoor. Daarom gaat het schema nu op de schop.

Op het EK voetbal had de Nederlandse selectie eveneens problemen op weg naar een speelstad. Oranje kon niet met de trein naar Dortmund, omdat er een dier op het spoor lag. Dus arriveerde de selectie later met het vliegtuig.

Luchtige reactie Andries Jonker

In tegenstelling tot de persconferentie van Ronald Koeman ging die van Jonker wel door, alleen op een later tijdstip. Jonker zelf zat er niet mee. "We hebben ons tijdens alle reizen van de afgelopen jaren een motto eigen gemaakt: 'Het is zoals het is'. Je moet maar accepteren zoals het gaat", zei hij.

"Bij het coronatoernooi in Tokio (Olympische Spelen, red.) hebben deze meiden veel meegemaakt, we hebben op het WK vorig jaar aan de andere kant van de wereld veel meegemaakt en dan raken deze meiden niet in de war als de bus het even niet meer doet." Lize Kop maakte er ook geen al te groot probleem van, volgens haar konden ze 'even lekker de benen strekken'. De situatie was volgens haar ook al snel opgelost.

EK-kwalificatie

De Leeuwinnen kunnen vrijdag een belangrijke stap zetten richting het EK van 2025. Dan moet er wel worden gewonnen van Italië, dat eerder dit jaar nog met 1-0 te sterk was voor Nederland. Een overwinning is voldoende voor de ploeg van Andries Jonker.