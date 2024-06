Oranje reageert na snelle achterstand: toernooispeler Cody Gakpo maakt 1-1

Het Nederlands elftal moest vroeg in de achtervolging in de eerste groepswedstrijd op het EK. Adam Buksa, de vervanger van de geblesseerde Robert Lewandowski, zette Polen na iets meer dan een kwartier op 1-0. De spits kopte uit een corner de eerste goal binnen. Oranje, dat al veel kansen miste, kwam iets voor het half uur op gelijke hoogte.

Oranje begon fel aan de wedstrijd en dat resulteerde in een paar goede kansen. Al na twee minuten was Cody Gakpo dicht bij de openingstreffer. Ook Tijjani Reijnders en Xavi Simons schoten rakelings naast. Polen was tot aan de goal nog niet een keer in de buurt van Bart Verbruggen geweest. Maar de keeper van Brighton kon de bal wel direct uit het netje halen.

Jonge keeper Bart Verbruggen heeft nu al mooie mijlpaal te pakken aan het begin van het EK Bart Verbruggen is de op een na jongste doelman ooit tijdens een wedstrijd in een EK. De keeper van Brighton & Hove Albion, 21 jaar en 303 dagen oud, heeft een basisplaats bij het Nederlands elftal voor het duel met Polen in Hamburg. Verbruggen krijgt van bondscoach Ronald Koeman de voorkeur boven Mark Flekken en Justin Bijlow.

Eerste corner direct raak

Een van de eerste keren dat Polen op de helft van Oranje kwam was het dus ook gelijk bingo. Buksa kopte raak tussen Denzel Dumfries en Virgil van Dijk. De verdediger van Liverpool was te laat. Verbruggen had niemand bij de palen gezet, de bal viel bij de tweede paal binnen.

Gakpo scoort met mazzel de 1-1

Nederland raakte niet in de war en bleef het Poolse doel bestormen. Na weer een handvol gemiste kansen was het in de 29ste minuut eindelijk raak. Gakpo scoorde op een wijze die we van hem kennen. De speler van Liverpool sneed naar binnen en haalde uit. Gelukkig voor hem en het Nederlands elftal raakte zijn poging een Pools been, waardoor keeper Wojciech Szczęsny kansloos was: 1-1.

Cody Gakpo maakte alweer zijn vierde goal op een eindtoernooi. De aanvaller maakte er drie op het WK in Qatar, toen hij in ieder groepsduel scoorde. Ook tegen Polen was het dus meteen raak. Het was ook Gakpo's tiende interlandgoal in zijn 25ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Van de huidige EK-selectie waren alleen Memphis Depay (45 doelpunten), Georginio Wijnaldum (28) en Wout Weghorst (11) vaker trefzeker voor Oranje.

