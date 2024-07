Peter Bosz over veelbesproken wedstrijden van Joey Veerman op EK: 'Hij was veel te kritisch op zichzelf'

Peter Bosz heeft de groepswedstrijden van Nederland op het EK voetbal natuurlijk ook gezien. De trainer van PSV zag dat één van zijn pupillen, Joey Veerman, het zwaar had op het middenveld van Oranje.

In de eerste groepswedstrijd, tegen Polen, speelde Veerman niet goed. Maar volgens Bosz was hij veel te kritisch op zichzelf. De trainer van PSV zei op de eerste persconferentie van het nieuwe seizoen dat Veerman 'zichzelf na de eerste groepswedstrijd van Oranje te veel naar beneden' haalde. "Hij was veel te kritisch op zichzelf. Zeker in de eerste helft heeft hij het niet zo slecht gedaan", concludeerde Bosz.

Mentaal geraakte Joey Veerman 'duwt spanning' weg volgens expert: 'Dat overkomt hem nooit' Joey Veerman speelde wederom een ongelukkige wedstrijd bij Oranje, tegen Oostenrijk. Ronald Koeman was meedogenloos en haalde hem na 34 minuten van de kant. De druk van een EK lijkt toch te veel te zijn voor Veerman, zo stelt oud-sportpsychiater Bram Bakker. "Voor Veerman is dit een persoonlijk drama."

Vroege wissel

Vervolgens begon Veerman als wissel tegen Frankrijk en kwam hij slechts zeventien minuten in actie. Tegen Oostenrijk mocht hij het weer vanaf het eerste fluitsignaal proberen, maar door een slechte wedstrijd werd Veerman al in de eerste helft gewisseld door bondscoach Ronald Koeman.

Drietal PSV'ers mag van Peter Bosz niet naar Olympische Spelen Ismael Saibari, Ricardo Pepi en Malik Tillman mogen van PSV niet naar de Olympische Spelen. De Eindhovenaren willen dat het drietal meedraait in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Bosz zag het ook gebeuren, maar wilde er niet veel over kwijt. "Natuurlijk ken ik de oorzaak. Maar het is niet om mij om dat te duiden." De trainer weerhield zich ook van commentaar op de tactiek van Oranje tijdens die wedstrijd. Het Nederlands elftal verloor met 3-2 van Oostenrijk en werd daardoor derde in de poule.

Achtste finale tegen Roemenië

Achteraf geen slechte uitkomst, want Nederland neemt het daardoor op tegen Roemenië in de achtste finale. Die wedstrijd staat dinsdag om 18:00 uur op het programma. Veerman komt niet voor in de vermoedelijke opstelling voor dat duel.

Deze spelers horen in de basis bij Nederland: 'We moeten Joey Veerman motiveren' Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. In aanloop naar de achtste finales tegen Roemenië houdt Van Aerle een pleidooi voor Joey Veerman en Denzel Dumfries. "Het is te makkelijk om hem af te serveren", zegt de winnaar van het EK 1988.

Voorbereiding PSV

PSV begon op 1 juli aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In die trainingsperiode oefenen de Eindhovenaren op 13 juli tegen het Belgische Club Brugge, waarna PSV in Duitsland verder gaat met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Bij terugkomst in Eindhoven oefent de ploeg van Bosz - zoals elk jaar - tegen FC Eindhoven. Die wedstrijd is op 24 juli.

Zo zien de oefencampagnes van alle Eredivisie-clubs voor het nieuwe seizoen eruit Het Eredivisie-seizoen is ten einde en het EK in Duitsland staat alweer voor de deur. Toch laat het nieuwe seizoen van de Eredivisie ook niet lang op zich wachten. Terwijl enkele spelers nog deelnemen aan het EK starten de clubs met hun voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, inclusief geplande oefenduels. Sportnieuws.nl heeft een handig overzicht gemaakt.

PSV is rechtstreeks geplaatst voor de Champions League. Als winnaar van de Eredivisie speelt het op 4 augustus de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord, de winnaar van de beker. Op 10 augustus begint vervolgens het nieuwe Eredivisie-seizoen, thuis tegen RKC Waalwijk.