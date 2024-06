Positieve hype rondom Nederlands elftal blijft: 'Ik verwacht ze nog steeds bij de laatste vier'

Na het 0-0 gelijkspel tegen Frankrijk van het Nederlands elftal is er veel kritiek vanuit de buitenwacht. Volgens oud-internationals Danny Koevermans en Ernie Brandts is die negativiteit nergens voor nodig. Brandts is zelfs overtuigd van een halve finale-plek voor Oranje.

Brandts was verbaasd door het zwakke optreden van Nederland. "Ik vond het niet geweldig en al helemaal niet spectaculair. Zo sterk ze waren in de andere wedstrijden, zo zwak was het nu. Maar ik verwacht ze nog steeds bij de laatste vier", zei Brandts tegenover Sportnieuws.nl.

Koevermans is blij met een punt

Danny Koevermans begrijpt het negatieve sentiment rondom Oranje niet. Een punt tegen favoriet Frankrijk is meer dan een behoorlijk resultaat. "Mensen roepen: 'Het is een schande', maar waarop is dat gebaseerd. Een gelijkspel is toch een geweldig resultaat tegen Frankrijk?", vraagt Koevermans zich af.

EK-winst nog altijd mogelijk

Brandts vond de mindere wedstrijd van de ploeg van Ronald Koeman lastig te verklaren, maar hij kijkt ook naar andere landen op het EK. "Iedere ploeg heeft weleens een slechte wedstrijd. Kijk maar eens naar eerdere WK's en EK's. Ook de uiteindelijk toernooiwinnaar speelt zwakke wedstrijden. En een gelijkspel is geen schande, hé."

Kritiek op Simons en Depay

Na afloop van de wedstrijd tegen Frankrijk nam de kritiek op Xavi Simons en Memphis Depay ook toe. Brandts kan die kritiek goed begrijpen. "Dat waren overduidelijk de minsten. Zowel Simons als Depay blijven moeite houden om hun draai te vinden. Dat is wel heel erg jammer."

Begrip voor Ronald Koeman

NOS-analist Pierre van Hooijdonk beschuldigde Koeman voor het neerzetten van een behoudende tactiek. Koevermans, 4-voudig international, is het niet eens Van Hooijdonk. "Je zag dat beide ploegen geen risico meer namen en dat is ook wel logisch met het oog op de tweede ronde. Als je zou verliezen, was je nog veel verder van huis. Dat wil je niet", besloot Koevermans.

