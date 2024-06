Flinke irritaties bij Nederland - Frankrijk: 'Echt schijtbakkenvoetbal'

Pierre van Hooijdonk heeft zich vrijdagavond flink geërgerd aan de speelwijze van Frankrijk en Nederland bij het doelpuntloze gelijkspel. De NOS-analist beschuldigt zowel bondscoach Ronald Koeman als Frankrijk-coach Didier Deschamps van het spelen met een te behoudende tactiek.

Van Hooijdonk liep na afloop van Nederland - Frankrijk direct leeg. "Ik begrijp heel erg goed dat een punt belangrijk is. Maar ik heb eigenlijk aanvallend gezien helemaal niets van het Nederlands elftal gezien. Veel te weinig dingen waar je echt op kunt voortborduren. Ik vond het echt een teleurstellende wedstrijd", luidde de kritische woorden van Van Hooijdonk bij NOS. " Als ik de selectie van Frankrijk zie, dan vind ik dat Deschamps echt schijtbakkenvoetbal gespeeld heeft. Schijtbakkenvoetbal eigenlijk en dat met dat materiaal."

Man van de wedstrijd redt punt Nederlands elftal, flop beleeft moeizaam EK: dit zijn de rapportcijfers van Oranje Nederland - Frankrijk was een wedstrijd (0-0) met grote belangen. Binnen Oranje waren ditmaal duidelijkere verschillen te zien dan tegen Polen (2-1 winst). Er viel één iemand overduidelijk door de mand en de man van de wedstrijd hield Nederland tot twee keer toe in leven. Dit zijn de rapportcijfers van het Nederlands elftal.

'Zonder enige poging om iets naar voren te komen'

Daarna gaat Van Hooijdonk verder in op de prestaties van Oranje. “Je kunt zeggen dat we het verdedigend goed hebben gedaan, met Verbruggen, maar oké… Je verwacht ook wel iets aanvallend. We hebben gewoon helemaal niks gedaan. In de tweede helft hebben we denk ik 86 keer de bal naar elkaar gespeeld in de laatste lijn, zonder enige poging om iets naar voren te komen", aldus de 46-voudig international van Oranje.

"Hij brengt Wout Weghorst, maar dat vind ik helemaal geen basisspits. Je kan met Donyell Malen in de spits spelen, dan hou je in ieder geval de dreiging van snelheid. Je kan met Cody Gakpo in de spits en Malen op rechts, je kan Joshua Zirkzee in de spits zetten", somt Van Hooijdonk op als oplossing voor een aanvallendere tactiek. "Ja, we hebben te behoudend gespeeld. Dat vind ik wel."

Bondscoach Ronald Koeman kritisch op prestaties Oranje en arbitrage: 'Als je vijf minuten nodig hebt, moet je 'm gewoon tellen' Het Nederlands elftal pakte in de tweede poulewedstrijd een punt tegen favoriet Frankrijk. Het duel eindigde in een 0-0 gelijkspel. Bondscoach Ronald Koeman vindt het resultaat uiteindelijk het maximaal haalbare en is daarom tevreden met een punt, ondanks dat hij zeer kritisch was op de prestaties van Oranje.

Reactie van Ronald Koeman

Koeman vond het prima dat Van Hooijdonk dat vond, maar trok zich weinig aan van de woorden van de NOS-analist. "Dat mag iedereen vinden, maar ik vond dat dit het maximale was in deze wedstrijd. In de laatste fase had ik niet het gevoel dat we de overhand kregen, dus dan neem je ook genoegen met een punt. Als je aanvallender gaat wisselen, gaan we ruimtes weggeven en worden we kwetsbaar. We staan nu op vier punten na twee wedstrijden. Heel Nederlands gedacht kun je dan zeggen dat het zuinig was, maar we spelen hier wel tegen de favoriet van dit toernooi."

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.