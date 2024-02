PSG worstelt een helft met Real Sociedad, maar zet wel reuzenstap richting kwartfinale Champions League

Paris Saint-Germain wil graag weer eens de achtste finales van de Champions League overleven. In liefst vijf van de laatste zeven CL-seizoenen van PSG ging het in deze fase mis. Woensdagavond zette de ploeg uit Parijs een grote stap.

In de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League worstelde de ploeg van sterspeler Kylian Mbappé één helft met de Spanjaarden. Na rust maakte PSG het verschil. Via goals van Mbappé en Bradley Barcola werd het 2-0 voor de thuisploeg. Over twee weken is de return in Baskenland.

De 1-0 van Kylian Mbappé:

De 2-0 van Bradley Barcola:

Sociedad geen moment op achterstand

PSG begon woensdagavond thuis aan de missie om weer eens bij de laatste acht te komen. Dat lukte dus maar twee keer de afgelopen zeven seizoenen. Tegen Sociedad was dat niet zomaar gedaan, want de Spaanse ploeg stond dit seizoen in de Champions League nog geen minuut achter. Het kwam ongeslagen uit de poule met Inter, Benfica en FC Salzburg.

0 - Teams trailing for the fewest minutes in the Champions League 2023/24:



🇪🇸 REAL SOCIEDAD - 0

🇩🇪 Bayern Munich - 12

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal - 21

🇪🇸 Real Madrid - 26

🇩🇪 Borussia Dortmund - 41



Security. pic.twitter.com/m8LKm1Huw5 — OptaJose (@OptaJose) February 14, 2024

Bij PSG waren alle ogen voor het zoveelste jaar gericht op Kylian Mbappé. De misschien wel beste speler ter wereld startte in de spits bij PSG tegen Sociedad. Hij kreeg steun voorin van Ousmane Dembele en Bradley Barcola. Op het middenveld was er een plekje voor het jonge talent Warren Zaire-Emery. Hij is pas 17 jaar oud.

Opstelling PSG

Opstelling PSG: Donnarumma, Beraldo, Pereira, Marquinhos, Hakimi; Vitinha, Ruiz, Zaire-Emery; Barcola, Mbappé en Dembele.

Opstelling Real Sociedad

Opstelling Real Sociedad: Remiro, Galan, Le Normand, Zubeldia, Traore; Merino, Zubimendi, Mendez; Barrenetxea, Andre Silva en Kubo.