PSV krijgt kritiek op ontwerp van gelekt derde tenue, ondanks hint naar succesvol verleden

Nadat eerder al foto's van het thuisshirt online verschenen, zijn er nu ook beelden van het nieuwe derde tenue van PSV gelekt. Het shirt hint naar Brazilië, het land waar veel succesvolle oud-PSV'ers vandaan komen. De supporters zijn niet te spreken over het design: "Tijd om te stoppen met Puma."

Vorige maand presenteerde PSV het nieuwe uitshirt, wat veel negatieve reacties opleverde. Het zwarte shirt met felle kleuren wordt sowieso door veel mensen niet mooi gevonden, maar één ding stuit de fans al helemaal tegen de borst: het logo is niet in de traditionele kleuren. Dat wordt doorgaans niet gewaardeerd door fanatieke voetbalsupporters, die veel waarde hechten aan traditie. Het leidde zelfs tot een protest tijdens de laatste uitwedstrijd van afgelopen seizoen tegen Fortuna Sittard.

Braziliaanse link

Eén meevaller voor de PSV-supporters: het logo op het nieuwe derde tenue is wel 'gewoon' rood-wit. Maar verder worden ze niet direct enthousiast van het ontwerp. Het shirt is wit, waarvan de kraag en de randen van de mouwen blauw zijn. Ook zijn er neongroene en -gele accenten terug te vinden. Het broekje is blauw. Vooral opvallend zijn de sokken, die ook geel zijn, maar dan in een totaal andere tint dan de accenten op het shirt. De sokken hebben een zachte tint geel, met de clubnaam in het paars.

EXCLUSIVE 🔥🇳🇱 : PSV Eindhoven 2024/25 Third Kit Leaked! pic.twitter.com/HX7cbht1ac — Öpaleak ✳️ (@opaleak) June 21, 2024

De gele en blauw accenten zouden een verwijzing kunnen zijn naar Brazilië. In het verleden speelden enkele Braziliaanse grootheden in Eindhoven, met Romario en Ronaldo als absolute kopstukken. In een recenter verleden waren keeper Heurelho Gomes en verdediger Alex erg geliefd in de Lichtstad. Zij haalden in 2005 de halve finale van de Champions League met PSV, dat sindsdien nooit meer zo ver kwam in het miljardenbal. De huidige selectie herbergt met Mauro Junior en Ramalho ook twee spelers uit het Zuid-Amerikaanse land, al beschikt laatstgenoemde over een aflopend contract.

Ontevreden supporters

"Dat uiteindelijk dat zwarte regenboogshirt by far de mooiste zou zijn, had niemand verwacht denk ik", schrijft een supporter op X, waar clubwatcher Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) het uitshirt, derde shirt en eveneens gelekte thuisshirt op een rijtje zette. "Hoe je naar een van de mooiste shirts naar een van de lelijkste shirts gaat binnen een jaar is wel bijzonder", schrijft een andere fans. Een derde supporter rekent de kledingsponsor er direct op af: "Tijd om te stoppen met Puma." Ook verdere reacties zijn overwegen negatief.

Alle PSV-shirts voor komend seizoen zijn bekend. Het derde shirt is een tenue met een Braziliaanse connectie. Vanmorgen werd het via @opaleaks bekend. Geen subaccount van @OpaToivonen, voor zover bekend. Ook geen spreekbeurt verwacht ik. Anyway, geniet van de plaatjes. pic.twitter.com/2Ejlmp8fv5 — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 21, 2024

PSV schreef eerder dit jaar een wedstrijd uit voor supporters, die het derde tenue voor over twee seizoenen mochten ontwerpen én kiezen. Maar ook op dit initiatief kwam veel kritiek vanuit de aanhang. Die was het niet eens met de selectie die werd gemaakt uit de ingezonden designs. De PSV-fans mochten kiezen uit zes ingezonden shirts, maar vinden dat er veel mooiere ontwerpen waren ingestuurd. Een panel, bestaande uit onder meer Luuk de Jong, Peter Bosz en Marcel Brands, selecteerde het zestal shirts uit ruim 750 inzendingen.