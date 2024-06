PSV-fans kiezen zelf design van het nieuwe shirt: dit zijn de 6 finalisten uit ruim 750 inzendingen

De supporters van PSV bepalen zelf hoe het derde tenue voor seizoen 2026/27 eruit ziet. In maart maakte de club in samenwerking met kledingsponsor Puma bekend een wedstrijd uit te schrijven. Uit de ruim 750 inzendingen hebben onder andere aanvoerder Luuk de Jong en trainer Peter Bosz een selectie gemaakt. Daaruit mogen de supporters nu hun favoriet kiezen.

In maart maakte de landskampioen bekend een ontwerpwedstrijd te lanceren. Omdat het designproces jaren van tevoren begint, start de club nu al met het ontwerp voor het derde tenue van het seizoen 2026/27. Alle supporters konden via de website tot en met 31 maart hun ontwerp insturen.

Groot succes

De actie bleek een groot succes, want deze leverde meer dan 750 inzendingen op. Enkele belangrijke PSV'ers, waaronder Luuk de Jong, Peter Bosz en Marcel Brands, selecteerden uit de vele inzendingen zes ontwerpen. Op die zes designs kunnen de supporters nu stemmen. Zie hieronder de designs.

Op de website staat bij elk shirt een korte toelichting van het ontwerp. De shirts bevatten veel referenties naar de regio en de oude hoofdsponsor. Zo zijn zowel het stadslogo van Eindhoven, de Brabantse blokken als een plattegrond van de stad in de designs verwerkt. De sterren uit het Philips-logo komen meermaals voor en ook het Philips blauw is terug te vinden in meerdere ontwerpen. Op één concept worden de supporters geëerd, terwijl een ander verwijst naar 1978, het jaar waarin de Eindhovenaren de UEFA Cup wonnen.

Kritiek

Hoewel het initiatief door supporters wordt geroemd, is er ook veel kritiek. Op X lijkt men het erover eens te zijn dat enkele ingestuurde designs die eerder al op het platform zijn gedeeld, mooier zijn dan de zes ontwerpen die de finale hebben gehaald.

Ook is bij twee van de designs het clublogo in alternatieve kleuren. Iets wat voor veel voetbalsupporters als onaanvaardbaar wordt gezien. Begin mei protesteerden PSV-supporters tijdens de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard nog tegen het nieuwe uitshirt, waarvan het logo ook niet in de traditionele kleuren is. Ze hielden toen retroshirts omhoog om hun punt te maken.

De supporters hebben tot en met woensdag 12 mei om hun stem uit te brengen. Daarna moeten ze dus nog twee jaar wachten om het nieuwe tenue in actie te zien. Vorige maand presenteerde de club al wel het nieuwe uittenue, dat op veel negatieve reacties kon rekenen.

