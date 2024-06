Ronaldinho fikt Braziliaans elftal totaal af en gaat niet meer kijken: 'Dit is een droevig moment'

Ronaldinho (44) zagen we in zijn voetbalcarrière vaak lachen. Maar de voormalig speler van onder meer FC Barcelona, Paris Saint-Germain en AC Milan toont zijn glimlach niet tegenover het Braziliaans elftal. Hij verklaart dat hij tijdens de Copa America alle duels van zijn moederland niet zal bekijken.

De voormalig topaanvaller zette op Instagram een fragment van een interview waarin hij leegloopt over De Goddelijke Kanaries. "Dat was het dan wat mij betreft", staat in het bijschrift, vertaald uit het Portugees. "Dit is een droevig moment voor iedereen die houdt van het Braziliaans voetbal. Het is lastig om de energie op te brengen om naar de wedstrijden te kijken. Dit is misschien wel een van de slechtste teams van de laatste jaren."

Liefde en overtuiging

Vervolgens gaat hij dieper in op de problemen: "Er zijn geen respectabele leiders. Er zijn grotendeels alleen maar middelmatige spelers. Ik kijk al sinds ik een kind was naar voetbal, al voordat ik er aan dacht om een voetballer te worden. En nog nooit zag ik zo'n slechte situatie als er nu is. Degenen die ons shirt dragen ontbreekt het aan liefde, overtuiging en vooral voetballend vermogen. Het is een schande. Ik verklaar dat ik het schip verlaat. Ik ga niet kijken naar de Copa America. En ik zal ook geen eventuele zege vieren."

Gelijk tegen de VS

De uitbarsting van De Tovenaar komt daags na het gelijkspel van Brazilië tegen de Verenigde Staten: 1-1. Bij de Copa America, het Zuid-Amerikaans kampioenschap, zitten de Brazilianen in de groepsfase ingedeeld bij Colombia, Paraguay en Costa Rica. Het toernooi begont op 20 juni en vindt plaats in de Verenigde Staten, dat ondanks dat het niet in Zuid-Amerika ligt ook mag deelnemen.

Gevangenis

