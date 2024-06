Schokkend nieuws uit Montenegro: 26-jarige doelman plotseling overleden

Een dag na de feestelijke opening van het EK in München is de voetbalwereld in diepe rouw. Matija Sarkic, de 26-jarige nationale doelman van Montenegro, is onverwacht overleden. Sarkic, die nog maar tien dagen geleden indruk maakte tijdens een oefenwedstrijd tegen België werd door zijn club Millwall FC als overleden bevestigd.

The Mirror meldt dat Sarkic zich onwel zou hebben gevoeld in het appartement in Budva, waarna enkele vrienden vrijwel direct de hulpdiensten inschakelden. De hulpdiensten kwamen snel ter plekke, maar het was te laat. Sarkic overleed zaterdagochtend rond 6.30 uur op 26-jarige leeftijd, plaatselijke tijd.

Millwall FC en Montenegrijnse voetbalbond in diepe rouw

Na het nieuws in de Engelse media kwam zijn club Millwall FC razendsnel met de bevestiging. 'De club is compleet aangeslagen te melden dat Sarkic overleden is op 26-jarige leeftijd. Iedereen bij Millwall wil z'n steun betuigen aan de familie en vrienden van Matija in deze moeilijke periode", schrijft de club via de officiële kanalen.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26. — Millwall FC (@MillwallFC) June 15, 2024

De Montenegrijnse voetbalbond heeft ook gereageerd op het tragisch nieuws van het overlijden van Sarkic. "Onze lieve Matija, we zullen jou en je opgewekte geest, je werkethiek en je geweldige keeperswerk missen", schrijft de voetbalbond van Montenegro in een verklaring.

Man of the match

In de afgelopen week kwam Sarkic op een heel andere manier in het nieuws. De 26-jarige goalie van Montenegro maakte veel indruk in het doel tegen België. Hij maakte maar liefst negen reddingen en hield België slechts op 2-0. Daarmee werd Sarkic verkozen als man of the match. Tien dagen later is hij plots overleden en is de voetbalwereld in shock.

Carrière van Sarkic

Sarkic werd geboren in Montenegro maar groeide op in Engeland. Later verhuisde de familie naar België. Sarkic sloot samen met zijn tweelingbroer Oliver aan bij de jeugdopleiding van Anderlecht. Oliver speelt bij FK Decic Tuzi in eigen land. Sarkic was afgelopen seizoen de nummer één keeper van The Lions en kwam tot 33 wedstrijden. Daarvoor speelde hij onder andere voor Aston Villa, Wigan, Wolverhampton en Birmingham City.