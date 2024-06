'Servië dreigt EK voetbal te verlaten als de UEFA niet ingrijpt: 'Dit is schandalig''

Servië dreigt uit het EK voetbal te stappen, zo melden verschillende media. Secretaris Generaal Jovan Surbatovic zou dit namens de voetbalbond hebben gezegd naar aanleiding van spreekkoren bij het duel tussen Kroatië - Albanië.

De Kroaten en de Albaniërs zouden tijdens hun onderlinge gelijkspel (1-1) in Groep B op de tribune hebben gezongen: "Dood, dood, dood de Serven." Dat valt uiteraard helemaal verkeerd in Servië. "Het is schandalig en de UEFA moet actie ondernemen", zo quote RTS Surbatovic. "Ook als dat ten koste gaat van verdere deelname."

Het lijkt niet helemaal duidelijk of hij daarmee doelt op het eventuele afscheid van Servië als er niets gebeurt, of op uitsluiting van Kroatië en Albanië als straf. Engelse media kennen geen twijfel en berichten massaal dat de Serven dreigen het toernooi te verlaten.

Slovenië

Servië verloor de eerste wedstrijd in Groep C op het EK met 1-0 van Engeland. Donderdag komen de Serven om 15.00 uur als het goed is in actie tegen Slovenië. Denemarken is op 25 juni de laatste tegenstander in de groepsfase. Mocht Servië zich terugtrekken dan volgt een 3-0 nederlaag in de wedstrijden die niet zijn gespeeld en een stevige boete.

Dusan Tadic

Er spelen een hoop oude bekenden bij Servië. Zo is Dusan Tadic (ex-Ajax en eerder ook FC Groningen en FC Twente) de aanvoerder en doen bijvoorbeeld ook Nemanja Gudelj (voormalig NAC, AZ en Ajax) en Filip Kostic (voormalig FC Groningen) mee.

