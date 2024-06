Waarom Duitsland tegen Hongarije het roze-paarse 'Barbieshirt' draagt op EK voetbal

Duitsland speelde woensdag op het EK voetbal in eigen land tegen Hongarije in het uitshirt. Het paars-roze tenue trekt door de felle kleuren de aandacht. Maar waarom verscheen Duitsland in dit teneu, als het land was aangewezen als thuisspelende land?

Dat zit zo: in de derde speelronde van de groepsfase treedt het organiserende land aan tegen Zwitserland. In dat duel is Duitsland aangewezen als uitspelende partij, ook al vindt de wedstrijd plaats in Duitsland. Zwitserland mag dan dus het thuistenue dragen. Oftewel: een rood shirt. Dat clasht met dit paars-roze shirt van Duitsland.

Sportbible legt uit: "Om die reden heeft Duitsland besloten tegen Hongarije het uittenue te dragen. Met in gedachten de mogelijkheid dat het land wordt uitgeschakeld in de groepsfase, en dan geen gelegenheid heeft gekregen om het uitshirt te dragen."

Barbieshirt

Dit fleurige uittenue werd in maart 2024 onthuld, waarna het uitgroeide tot best verkochte uittenue in de geschiedenis van de Nationalmannschaft. De Duitse bond zegt dat het ontwerp staat voor diversiteit. Niet iedereen is onder de indruk van de vrolijke kleurtjes. Volgens The Athletic staat het ook bekend als 'het Barbieshirt'. Het thuisshirt van Duitsland is wit met accenten in geel, rood en zwart.

