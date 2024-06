Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep B | Titelverdediger Italië moet aan de bak met toplanden Spanje en Kroatië

De loting voor grote toernooien levert altijd een zogenaamde 'Poule des Doods' op en ook op het EK is er deze zomer zo'n groep. Titelverdediger Italië speelt in Groep B namelijk tegen Spanje en Kroatië, de finalisten van de afgelopen Nations League. Albanië completeert de groep.

Italië dompelde op het vorige EK heel Engeland in rouw door de finale op Wembley na strafschoppen te winnen. Toch is de titelverdediger niet een van de grote favorieten deze zomer en dat is ook niet zo gek. Italië wist zich niet te plaatsen voor het WK van 2022 en ook in de kwalificatiereeks voor het EK ging het moeizaam. Een gelijkspel in het laatste duel tegen Oekraïne was net genoeg om mee te mogen doen in Duitsland.

Drie toplanden en arm Albanië

De Italianen gaan het als titelverdediger niet makkelijk krijgen, want in de groep treft het Spanje, Kroatië en Albanië. De eerste twee landen speelden vorig jaar nog de finale van de Nations League tegen elkaar. Spanje was in Rotterdam na penalty's te sterk voor de Kroaten. Albanië completeert de groep, maar het moet wel heel gek lopen als zij een rol van betekenis willen spelen.

Door de opzet van het EK is het mogelijk dat de drie toplanden allemaal doorgaan. De eerste twee landen gaan sowieso door en de nummer drie heeft ook nog een kans om de tweede ronde te bereiken. Het lijkt voor de hand te liggen dat Spanje, Kroatië en Italië de eerste drie landen in de eindstand zullen zijn, maar over de volgorde valt weinig zinnigs te zeggen.

