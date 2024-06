Swingend Spanje imponeert op EK tegen Italië: regerend Europees kampioen moet nog vol aan de bak tegen Kroatië

Niet Engeland of Frankrijk, maar Spanje is het land dat tot nog toe het meeste indruk maakt op dit EK. Na de royale zege op Kroatië werd in het tweede duel in Groep B ook Italië geregeld helemaal weggetikt. De winnaar van het vorige EK mocht blij zijn dat het maar met 1-0 verloor en moet nog serieus aan de bak tegen Kroatië.

Het was ronduit imponerend wat Spanje liet zien tegen Italië. Wonderkind Lamine Yamal en de watervlugge Nico Williams dreven de Italianen achterin tot wanhoop, achterin gaf Spanje nauwelijks iets weg. Italië was het grootste gedeelte van de wedstrijd blij dat als ze een keer fatsoenlijk over de middellijn kwamen.

Alleen, Spanje scoorde lange tijd maar niet. Tegen de regerend Europees kampioen kreeg de EK-winnaar van 2008 en 2012 kans op kans op kans, maar Gianluigi Donnarumma was de enige Italiaan die niet bezweek onder het voetbal van Spanje. Hij hield zijn ploeg voor rust op de been.

Na rust bleef Spanje doodleuk de mooiste kansen missen. Hoe de 1-0 uiteindelijk viel, was typerend: Williams was in de 55e minuut zijn tegenstander weer eens te snel af, gaf laag voor en zag dat de Italiaan Calafiori uiteindelijk met de knie de bal knullig in het eigen doel werkte. Per toeval kwam Spanje eindelijk op voorsprong, maar het was enorm verdiend.

Al vijf eigen goals dit EK, record nog lang niet in zicht De onfortuinlijke Italiaan Riccardo Calafiori maakte donderdagavond alweer het vijfde eigen doelpunt op het EK. Vijf stuks, en dat pas in de achttiende wedstrijd. Dat is een absurd gemiddelde. Toch moeten er nog wat eigen goals vallen, wil het record verbroken worden. Dat staat op naam van het vorige EK.

Italië durft eindelijk

Spanje nam vervolgens een beetje gas terug en Italië durfde eindelijk wat te ondernemen. Al was het niet zo dat Spanje echt in de problemen kwam. De grootste kans was nog voor Williams, die werkelijk ongrijpbaar bleek voor de Italianen. Zijn knal van afstand raakte uiteindelijk de lat. Het slotoffensief van Italië stelde eigenlijk niks voor. Uitblinker Donnarumma voorkwam vooral dat de score nog veel hoger uitviel.

Cruciaal duel tussen Italië en Kroatië

Spanje is dankzij twee overwinningen als groepswinnaar zeker van de knock-outfase. Italië, dat van Albanië won in het eerste duel, moet nog aan de bak tegen Kroatië. Zij staan net als Albanië op slechts één punt en vechten voor hun laatste kans.

