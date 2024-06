Statistieken wijzen twee Oranje-uitblinkers aan: ook komen twee tegenvallers komen naar voren

Nederland speelde vrijdagavond doelpuntloos gelijk tegen Frankrijk op het EK voetbal. De Oranje-fans waren het massaal eens over de uitblinkers en de dissonanten aan Nederlandse zijde, maar schetsen de statistieken hetzelfde beeld?

Oranje kreeg genoeg kansen tegen Frankrijk en scoorde zelfs nog, maar die goal van Xavi Simons werd afgekeurd. Na afloop van het duel ging het veel over die afgekeurde treffer, maar er werd ook gesproken over de toppers en tegenvallers bij Oranje. Zo viel Memphis Depay het meest tegen. Ook in de cijfers van Sportnieuws.nl was de spits de negatieve uitblinker met een 4,5. Nathan Aké viel met een 7,5 wederom positief op. Tegen Polen was de linksback ook al de beste man aan Nederlandse zijde.

Man van de wedstrijd redt punt Nederlands elftal, flop beleeft moeizaam EK: dit zijn de rapportcijfers van Oranje Nederland - Frankrijk was een wedstrijd (0-0) met grote belangen. Binnen Oranje waren ditmaal duidelijkere verschillen te zien dan tegen Polen (2-1 winst). Er viel één iemand overduidelijk door de mand en de man van de wedstrijd hield Nederland tot twee keer toe in leven. Dit zijn de rapportcijfers van het Nederlands elftal.

Topsnelheid

De UEFA meet tijdens het EK de statistieken van alle spelers en daardoor kun je ook zien welke Nederlandse spelers het meest uitblonken met hun topsnelheid. Daarbij vallen twee basisspelers negatief op: Memphis Depay en Xavi Simons. Met respectievelijk een topsnelheid van 30.5 en 30.4 kilometer per uur, waren de twee aanvallend ingestelde spelers de langzaamste op Bart Verbruggen na. De snelste was Jeremie Frimpong, hij tikte een snelheid van 35.2 kilometer per uur aan.

Gelopen kilometers

Opvallend genoeg bungelen Memphis en Simons ook onderaan als het gaat om de gelopen kilometers per speler. Over de twee wedstrijden van de poulefase liep de spits 17.8 kilometer. Simons liep zelfs het minst van alle veldspelers. Hij kwam tot 16.4 kilometer. Kijkend naar diezelfde statistieken zijn er bij Oranje ook een aantal uitblinkers aan te wijzen. Zo liep Denzel Dumfries over twee duels 21.3 kilometer en tikte Tijjani Reijnders zelfs de 22 kilometer aan. Ook Jerdy Schouten (19.4) en Stefan de Vrij (18.6) staan hoog.

Andere statistieken

Kijkend naar de defensie torent één speler boven de rest uit: Virgil van Dijk. Met in totaal veertien geslaagde ingrepen heeft hij bijna het dubbele van de nummer 2 Nathan Aké (zes succesvolle ingrepen). Aanvallend ondernam Memphis de meeste pogingen om te scoren. Opvallend is wel dat slechts één van die zes pogingen op doel ging, de rest werd geblokt of ging naast.