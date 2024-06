'Dat zoog al het leven uit de wedstrijd': buitenlandse media vernietigend na gelijkspel Nederland tegen 'bevend' Frankrijk op EK

Nederland speelde vrijdagavond op het EK met 0-0 gelijk tegen titelfavoriet Frankrijk en dat was zeker geen onterecht resultaat. Toch leek Oranje er in de slotfase nog met de drie punten vandoor te gaan toen Xavi Simons doel trof, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel van Denzel Dumfries. In de buitenlandse media werd over die beslissing nog lang nagepraat.

In gastland Duitsland spreekt Bild van een 'Zoff-tor', oftewel een ruziedoelpunt. Daarmee doelen ze vooral op de momenten na het doelpunt. De VAR moest namelijk beslissen of het doelpunt wel of niet zou tellen. 'De Nederlandse spelers waren woedend en discussieerden minutenlang met scheidsrechter Anthony Taylor.'

Uiteindelijk koos de VAR ervoor de beslissing van de Engelse scheids te steunen en dus bleef het 0-0. Daar mochten ze volgens de Duitse krant erg blij mee zijn bij de Fransen: 'Ze hadden geluk dat het doelpunt niet telde.'



'Al het leven uit de wedstrijd gezogen'

In Engeland, het land van scheidsrechter Taylor, was de goal ook hét onderwerp van gesprek. 'Dutch left fuming', schrijft The Sun. De krant heeft begrip voo rde uiteindelijk beslissing, maar valt vooral over het aantal minuten dat de VAR nodig had om uitsluitsel te geven. "Het zou niet drie minuten moeten duren om te zien of een speler wel of niet buitenspel staat. Het zoog alle leven uit de wedstrijd. "

Ook The Guardian kon niet om het afgekeurde doelpunt heen: 'Nederland moet genoegen nemen met een gelijkspel na een VAR-ingreep.' The Daily Mail focuste zich juist op iemand die helemaal niet op het veld te zien was door een gebroken neus. 'No Mbappé, no goals', kopt de krant.

'Bevend' Frankrijk

In de Franse media gaat het minder over het afgekeurde doelpunt van Simons. L'Équipe zag dat de nationale ploeg het in de beginfase erg moeilijk had met een brutaal Nederlands elftal: 'Frankrijk beeft in het eerste kwartier.' De sportkrant vond dat de vice-wereldkampioen juist had moeten winnen: 'Het ontbrak aan efficiëntie. Een stuntelend Frankrijk moet nu wachten om zich te plaatsen voor de volgende ronde."

Vooral de kans voor Antoine Griezmann in de eerste helft was onderwerp van gesprek. Adrien Rabiot leek Griezmann en niet te missen kans van dichtbij te gaan geven, maar legde de bal niet goed terug. Toch gaf RMC Sport de schuld aan de spits van Atlético Madrid: 'Een ongelooflijke misser van Griezmann.'

