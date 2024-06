De tijd dringt voor dissonant tegen Frankrijk: 'Anders moet Koeman een andere keuze gaan maken'

De bal sprong wéér eens van de voet van Memphis Depay in het duel met Frankrijk. Er zijn zo'n 40 minuten gespeeld en een deel van het publiek zet een fluitconcertje in. Dat moet een vreemd gevoel voor hem zijn geweest, dat overkomt de topscorer van Oranje nooit. Het typeert de vorm waarin de spits van Nederland verkeert. Het wil nog niet. Het werkt nog niet. Het moet beter.

De Oranjekoorts is inmiddels gestegen in Nederland. Na de overwinning (2-1) op Polen was men ook goed gestemd over een goede uitslag tegen topfavoriet Frankrijk. Na afloop is een 0-0 uitslag ook zeer verdienstelijk tegen Frankrijk, Nederland hoeft echt niet te klagen.

Het is zo'n goede groep, schreeuwen ook de spelers zelf keihard van de daken. Maar in het veld kunnen ze toch flink uit de bocht vliegen. Zo ook Memphis Depay, die zijn eigen frustratie uitte richting Tijjani Reijnders. Dat was niet chique.

Gedrag Memphis Depay

Het is vlak voor rust als Memphis Depay op de linkerflank de bal krijgt aangespeeld op eigen helft. Hij draait, kijkt, en ziet Reijnders rond de eigen zestien staan. Hij wil hem inspelen, maar de bal was dermate slecht dat Marcus Thuram de bal makkelijk kon onderscheppen.

In plaats van zijn excuses aan te bieden maakt Memphis gebaren richting Reijnders. Alsof de middenvelder wat anders had moeten doen. Maar de bal was gewoon niet goed. Die actie is absoluut niet chique van Memphis. De eerste wedstrijd werd het mindere spel van Memphis nog door de vingers gezien, maar tegen Frankrijk kon dat echt niet meer.

Bepaalde spelers moeten opstaan

Iedereen kent zijn klasse en zijn onvoorspelbare, geniale momenten maar je kan er niet eeuwig op blijven wachten. Het zal toch snel moeten komen dit EK, want ook de fans wachten al op een vervanger. Nog voordat er maar een bal geraakt was, was Wout Weghorst al drie keer bejubeld door de fans. Ook als hij even vijf minuten een loopje ging doen, veerde het publiek op. Waar ze dat normaal voor Memphis zouden doen.

Aanvallend instinct

Jeremie Frimpong en Reijnders hadden ook een mindere wedstrijd. Frimpong schoot (letterlijk) uit de startblokken en had zich al binnen één minuut onsterfelijk kunnen maken, maar liet dat na. Hij voerde nog één verdedigende actie perfect uit, maar verder was hij onzichtbaar. Frimpong moet je hebben als een na laatste pass of als laatste pass. Maar in de opbouw moet hij bij Oranje nog veel leren op zijn nieuwe positie rechtsbuiten.

Reijnders speelde op de plek van Joey Veerman en kwam daar iets minder lekker uit de voeten. Hij kon opstomen, maar miste de passjes van Veerman. Reijnders is om te beginnen een ander type speler, die het liefst toch wat verder naar voren speelt. Daar komt hij veel beter tot zijn recht, niet op de plek van Veerman. Daar heeft Reijnders te veel verplichtingen. Te vaak stonden Antoine Griezmann en/of N'golo Kanté vrij in de as van het veld. Dit werd meermaals gevaarlijk.

De leider voorin

Om de goede positie en spirit van Oranje vast te houden, moet het spel van Memphis weer terug naar het oude niveau. Daar is iedereen bij gebaat. Dat effect heeft hij op de rest van het team, dan gaat iedereen beter spelen. Na afloop wees Depay alsnog veel om zich heen, in plaats van naar zichzelf te kijken. En dat is onterecht. Hij is dé man voorin, de kapstok van het team.

Het zou hem sieren om net wat meer inzet te tonen. Nederland is goed op weg, maar gaat nog lastige hordes krijgen. En die worden alleen maar zwaarder als Memphis in deze vorm blijft. Koeman heeft iedereen voor dit EK nodig. Zeker een magisch moment van Memphis. Komt zijn vorm of magisch moment niet, moet Koeman gauw een beslissing gaan maken. Dan zal er een nieuwe speler in de voorhoede moeten starten.