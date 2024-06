Florian Wirtz komt met snelle goal in openingswedstrijd EK in illuster rijtje

De Oranjefans moeten er nog even op wachten, maar de fans van Duitsland konden vrijdag in de tiende minuut helemaal uit hun dak vanwege het eerste doelpunt van hun team. Supertalent Florian Wirtz schoot de Duitsers op voorsprong in het openingsduel van het EK tegen Schotland en werd de eerste doelpuntenmaker van het toernooi. Hij komt daarmee in een bijzonder rijtje.

De 21-jarige Wirtz kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied op een presenteerblaadje van Joshua Kimmich en wist daar wel raad mee. De Schotse doelman Angus Gunn zat nog wel aan de bal, maar kon niet voorkomen dat de Duitsers op 1-0 kwamen en het eerste doelpunt van het EK maakten. Het was ook nog eens de op één na snelste goal in een openingswedstrijd op een EK ooit.

9:54 - Florian Wirtz' strike after 9 minutes and 54 seconds is the second-fastest opening goal at a EUROs tournament, after Giorgios Karagounis for Greece in 2004 (5:57). Première.#euro2024 pic.twitter.com/wMHWGYwf49 — OptaJohan (@OptaJohan) June 14, 2024

Wil je niets missen van het openingsduel van het EK tussen Duitsland en Schotland? Volg het duel dan via ons liveblog.

Jongste Duitse doelpuntenmaker

De aanvaller werd met zijn doelpunt ook nog eens de jonste doelpuntenmaker ooit van Duitsland op een EK. Wirtz is 21 jaar en 42 dagen oud. Dat is precies 67 dagen jonger dan teamgenoot Jamal Musiala, die even later de 2-0 maakte en daarmee de op één na jongste Duitse doelpuntenmaker is. Nooit eerder scoorden in een EK-duel twee spelers van 21 jaar of jonger voor hetzelfde land.

The youngest players to score in a Men's European Championsip game for Germany:



◉ Florian Wirtz vs. Scotland (21Y 42D)

◉ Jamal Musiala vs. Scotland (21Y 109D)



The future is bright. 🇩🇪#EURO2024 pic.twitter.com/aV3NEjOUA4 — Squawka (@Squawka) June 14, 2024

Illuster rijtje

Wirtz komt in een bijzonder rijtje van spelers met zijn doelpunt. Topspelers als Gerd Müller, Michel Platini en Robert Lewandowski gingen hem voor door tijdens een van de eerdere EK's het openingsdoelpunt te maken. Op het vorige EK was de eer weggelegd voor de Turkse verdediger Merih Demiral. Hij zal daar echter niet snel opnieuw aan willen worden herinnerd, want hij deed dat met een eigen doelpunt.

Overigens betekent het maken van de eerste goal tijdens het EK meestal goed nieuws. Nog nooit verloor een land de wedstrijd na het maken van het eerste doelpunt van het EK.

Eerste doelpuntenmaker op elk EK

EK Speler Land Tegenstander Uitslag 1960 Milan Galic Joegoslavië Frankrijk 5-4 1964 Jesús Pereda Spanje Hongarije 2-1 1968 Dragan Dzajic Joegoslavië Engeland 1-0 1972 Gerd Müller West-Duitsland België 2-1 1976 Anton Ondrus Tsjecho-Slowakije Nederland 3-1 1980 Karl-Heinz Rummenigge West-Duitsland Tsjecho-Slowakije 1-0 1984 Michel Platini Frankrijk Denemarken 1-0 1988 Roberto Mancini Italië West-Duitsland 1-1 1992 Jan Eriksson Zweden Frankrijk 1-1 1996 Alan Shearer Engeland Zwitserland 1-1 2000 Bart Goor België Zweden 2-1 2004 Giorgos Karagounis Griekenland Portugal 2-1 2008 Vaclav Sverkos Tsjechië Zwitserland 1-0 2012 Robert Lewandowski Polen Griekenland 1-1 2016 Olivier Giroud Frankrijk Roemenië 2-1 2020 Merih Demiral (eigen doelpunt) Italië Turkije 3-0 2024 Florian Wirtz Duitsland Schotland ?

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.