'Te belachelijk voor woorden': scheidsrechter Danny Makkelie de sjaak na 'heel grote fout' op EK

Scheidsrechter Danny Makkelie was woensdagavond volgens Marco Rossi, bondscoach van Hongarije, de slechtste man van het veld. De Nederlandse arbiter bestrafte een duwfout niet, waarna Duitsland de openingsgoal kon maken. Oud-scheidsrechter Mario van der Ende begrijpt de kritiek van de Hongaren volledig.

Hongarije-bondscoach Rossi was verbolgen over de openingstreffer van Duitsland. Van der Ende is duidelijk. "Een honderd procent overtreding. Gündogan duwde Orbán gewoon om ver. Ongelooflijk dat de VAR en Makkelie dit niet zagen", concludeerde Van der Ende tegen Sportnieuws.nl.

Verbazing om de VAR

Rob Dieperink was de VAR en werd ondersteund door Pol van Boekel. Het arbitrale trio zag de duwfout over het hoofd. Tot grote verbazing van oud-scheidsrechter Van der Ende. "Ik snap het gewoon niet. Zelfs met het arbitrale vangnet van de VAR zagen ze het niet. Ik kan me de kritiek dan ook wel heel goed voorstellen. Een heel grote fout."

Geen gevolgen voor Makkelie

Volgens Van der Ende hoeft Makkelie zich voorlopig nog geen zorgen te maken over zijn verdere verloop van het EK. "Ik denk niet dat het direct gevolgen heeft. Maar het is natuurlijk altijd de vraag hoe de scheidsrechterscommissie erover denkt. Maar ga er maar niet vanuit dat dit directe gevolgen heeft."

Van der Ende vindt wel dat de scheidsrechterscommissie de fout van de Nederlandse arbiter moet toegeven. "Als ze er een beetje kijk op hebben, dan geven ze het gewoon toe. Dit is gewoon een heel grote fout, die het wedstrijdverloop ook nog eens op z'n kop zet. Dit kunnen ze niet gemist hebben."

Beslissing toelichten in de media

Als het aan Van der Ende ligt, zou de scheidsrechterscommissie na afloop een persconferentie hebben gegeven. "Ik vind het niet de taak van een scheidsrechter om zijn beslissing te verklaren, want dan heb je mogelijk ook nog te maken met spraakverwarring. Maar het is te belachelijk voor woorden dat de beslissing van de belangrijkste mensen op het veld niet worden toegelicht."

Genieten van animositeit

Scheidsrechter Makkelie gaf ook nog eens twee gele kaarten voor aanmerkingen op de leiding, na het invoeren van de nieuwe UEFA-regel dat enkel aanvoerders mogen spreken met de scheids. Van der Ende floot ruim zeshonderd voetbalwedstrijden en kent de klappen van de zweep. "Ik hield altijd wel van animositeit, omdat het me scherp hield, maar ik snap het ook wel weer."

Mario van der Ende als scheidsrechter. ©Pro Shots.

Daarmee doelde Van der Ende op de veranderde houding van spelers richting scheidsrechters. "Het voetbal is wel een beetje verhufterd en het kost ook veel tijd om telkens zes á zeven man af te poeieren. Hiermee willen ze natuurlijk gewoon een voorbeeld stellen, maar persoonlijk had het van mij niet gehoeven", besloot Van der Ende.

