Tegenvaller voor Roemenië richting duel met Nederland: topscorer is geblesseerd

Razvan Marin heeft de meest recente training van Roemenië over moeten slaan. De middenvelder heeft spierklachten en moest daarom binnen blijven tijdens de oefensessie.

Roemenië traint in Würzbürg ter voorbereiding op de wedstrijd in de achtste finale tegen Oranje. Marin was bij die eerste training niet aanwezig. Vanwege spierklachten bleek hij niet in staat om zijn opwachting op het veld te maken, aldus Roemeense media. Het is niet bekend of zijn klachten van blijvende aard zijn, maar de verwachting is dat hij tegen Oranje gewoon mee kan doen.

In vorm

Mocht Marin niet mee kunnen doen tegen Oranje, dan is dat voor de Roemenen een serieuze aderlating. De middenvelder was met twee goals cruciaal in de goede groepsfase die het land draaide. In een poule met België, Oekraïne en Slowakije werd Roemenië groepshoofd. Daarmee is het land één van de meest verrassende ploegen in de knock-outfase van het EK. Roemenië maakte in drie duels vier doelpunten, waarvan de helft dus door Marin werd gemaakt.

Eredivisie-verleden

Marin is in Nederland geen onbekende naam, aangezien hij al in de Eredivisie actief was. In 2019 kocht Ajax hem voor 12,5 miljoen euro over van het Belgische Standard Luik, maar zijn periode in Amsterdam was niet om over naar huis te schrijven. In totaal speelde hij slechts zeventien wedstrijden voor Ajax, alvorens hij naar Italië vertrok. Eerder speelde hij in dienst van Cagliari, maar nu speelt hij voor Empoli. Die laatste club heeft een optie tot koop in het huurcontract en de kans lijkt groot dat die wordt gelicht.

Roemenië

Door de zege van Georgië op Portugal tijdens de laatste speeldag van de groepsfase, werd Nederland gekoppeld aan Roemenië als volgende tegenstander. Mocht dat duel worden gewonnen, dan wacht in de kwartfinale de winnaar van het duel tussen Oostenrijk en Turkije. Mogelijk wacht dus een kans op revanche na de belabberde groepswedstrijd tegen het Alpenland.

