Terugkijken: de persconferentie van Ronald Koeman en Nathan Aké voor Nederland - Frankrijk

Het Nederlands elftal is aangekomen in Leipzig voor de wedstrijd tegen Frankrijk op het EK voetbal. Bondscoach Ronald Koeman hield daar een persconferentie. Naast hem schoof verdediger Nathan Aké aan. Bekijk hieronder de persconferentie terug.

Het ging tijdens de mediabijeenkomst veel over Frankrijk. De tegenstander is in de ban van de neusblessure die sterspeler Kylian Mbappé opliep in het eerste groepsduel met Oostenrijk. Het meespelen van hem was hét grote item in aanloop naar Nederland - Frankrijk. "Ik hou me er helemaal niet mee bezig. Ik heb me bezig gehouden met onze eigen ideeën, want daar heb ik wel invloed op", zei bondscoach Koeman.

Ronald Koeman maakt zich niet druk om soap rondom Kylian Mbappé: 'Mijn spel verandert niet' Het wel of niet spelen van Kylian Mbappé blijft nog altijd een mysterie. Didier Deschamps en Antoine Griezmann waren er onduidelijk over, op de training liep Mbappé met een Frans masker. Ronald Koeman zei op de persconferentie dat hij zich niet gaat aanpassen: "Ik heb daar toch geen invloed op."

Aké en Koeman over ophef verklede fans

Tijdens de persconferentie ging het ook kort over de verklede fans van het Nederlands elftal. Bij de wedstrijd tegen Polen verschenen drie jongens als look-a-like van Ruud Gullit, inclusief schmink. Veel mensen vonden dat racistisch, de hoofdpersoon zelf overigens niet. Ook Aké en Koeman dachten er zo over.

Nathan Aké reageert op beruchte look-a-likes van Ruud Gullit en krijgt steun van bondscoach Ronald Koeman De ophef over de als Ruud Gullit verklede Oranje-fans is overdreven. Dat vinden Nathan Aké en bondscoach Ronald Koeman. Aké, die vanwege zijn uiterlijk vaak vergeleken wordt met Gullit, snapt niet waarom er kritiek was op de Nederlandse fans.

"Ik vind het eerlijk gezegd niet zo'n probleem. Als ik gewoon eerlijk mag zijn, vind ik het te ver gaan. Ik denk dat iedereen dat soort dingetjes wel mag doen, in my opinion", aldus Aké. "Hij heeft zelf ook gezegd dat hij het eervol vindt, dus dan moeten we er ook geen heel groot probleem van maken."

Persconferentie terugkijken

Bekijk hieronder de persconferentie van Oranje met Ronald Koeman en Nathan Aké terug.

Kylian Mbappé verschijnt op training van Frankrijk zonder masker: zo ziet zijn neus er nu uit Kylian Mbappé kreeg maandag in de EK-wedstrijd van Frankrijk tegen Oostenrijker een enorme optater. De sterspeler knalde tegen een schouder toen hij een kopbeweging maakte en brak daardoor zijn neus. Woensdag stond hij weer lachend op het veld. Zonder masker.

Groep D

Vrijdag 21 juni om 21.00 uur is de wedstrijd Nederland - Frankrijk op het EK. Scheidsrechter bij die wedstrijd is de Engelsman Anthony Taylor. Zowel Nederland als Frankrijk won zijn eerste groepswedstrijd op het EK. Komt er een winnaar bij het duel, dan is dat land zeker van de achtste finales.

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep D | Nederland en Frankrijk maken zich op voor kraker na goede start Het Nederlands elftal zit niet in de 'Poule des Doods', maar echt een lekkere loting heeft Oranje ook niet gehad. Het treft met Frankrijk een van de topfavorieten voor de eindzege en ook Oostenrijk en Polen zijn teams om rekening mee te houden.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.