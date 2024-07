Tot tranen geroerde Pepe (41): 'Dit is niet het juiste moment'

Pepe was ontroostbaar vrijdagavond na de kwartfinale tussen Portugal en Frankrijk. De Portugezen werden na penalty's uitgeschakeld, nadat het na 120 minuten 0-0 stond. De 41-jarige Pepe speelde mogelijk zijn laatste wedstrijd in het shirt van Portugal, al wilde hij daar zelf weinig over kwijt.

"Dit is niet het juiste moment om over een definitief afscheid bij de nationale ploeg te spreken", zei Pepe, wiens contract bij FC Porto op 1 juli afliep, bij CNN. "Er komt later wel een kans om het daarover te hebben." Pepe werd dit EK met zijn 41 jaar de oudste speler ooit op een Europees kampioenschap.

Pepe had gevochten voor een goed resultaat, maar vloog er met zijn ploeg tegen Frankrijk na strafschoppen uit. Na de wedstrijd stond de centrale verdediger, die in november 2007 debuteerde voor Portugal, huilend op het veld. "Deze pijn, dit verdriet, hoort erbij. We waren hier met zijn allen om alles te geven voor ons land. Ik kan mijn medespelers alleen maar complimenteren voor hoe ze gepresteerd hebben."

Pepe was een van de uitblinkers aan Portugese zijde. Ondanks zijn leeftijd hield hij zich aardig staande tegen het Franse aanvallende geweld en de snelheidsduivels aldaar. Pepe, die de volledige wedstrijd vol maakte maar geen penalty nam, kreeg van L'Équipe dan ook een 7.

Zijn collega Cristiano Ronaldo liet eerder al weten dat dit zijn laatste EK is geweest. Daarmee hield de 39-jarige aanvaller de optie open nog even door te gaan.

