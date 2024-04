'Trainingscomplex Manchester United hermetisch afgesloten na vondst menselijke resten'

Een luguber bericht uit Engeland: het trainingscomplex van Manchester United is vergrendeld gebied, nadat er in de omgeving menselijke resten zijn gevonden. Dat schrijft de krant The Telegraph.

De overblijfselen werden donderdag door een voorbijganger gevonden vlak bij 'The Cliff', waar het eerste elftal vroeger trainde en waar nu de academie van de club zit. Volgens The Telegraph is er een moordonderzoek gestart door de politie, omdat de resten verpakt waren in plastic. Een onderzoeker bevestigde dat het om menselijke resten gaat.

De politie is druk bezig met het onderzoek en heeft de omgeving afgezet. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd.

Moeilijke tijden voor United

Het nieuws volgt na toch al een moeilijke week voor United, al moet gezegd worden dat het er tot nu toe niet op lijkt dat de club ook maar iets met de gevonden menselijke resten te maken heeft. De ploeg van trainer Erik ten Hag ging donderdag op werkelijk bizarre wijze onderuit bij Chelsea, met tegengoals in de 100e en 101e minuut.

Daardoor zwelt de kritiek op Ten Hag weer aan. Engelse media zijn ervan overtuigd dat dit zijn laatste seizoen als coach van The Red Devils is. The Guardian schreef: "Dit zijn mogelijk de laatste stuiptrekkingen van Ten Hag. United is niet dichter bij de top gekomen dan toen Ten Hag de boel overnam twee jaar geleden. Hij mag niet klagen als de nieuwe eigenaar besluit om deze zomer voor een andere manager te gaan."