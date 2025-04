TV-gids: zo kijk je live naar Inter - Bayern München in de Champions League

Op woensdagavond moet Inter Milan de voorsprong op Bayern München zien te verdedigen. De ploeg van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries won in de heenwedstrijd met 1-2 van de Duitsers. In dit artikel vind je alle belangrijke informatie voor de return van de kwartfinale.

Inter Milan neemt het op woensdag 16 april 2025 om 21:00 in het San Siro op tegen Bayern München in de return van de kwartfinales van de Champions League. De Sloveen Slavko Vincic is de scheidsrechter van dienst.

Clubleiding Bayern München helemaal klaar met peperdure verdediger: 'Hij weet dat hij fout zat' Kim Min-Jae, De Zuid-Koreaanse verdediger van Bayern München kende een ongelukkige middag in het duel met Borussia Dortmund afgelopen weekend. Na het 2-2 gelijkspel staat de Beierse club open voor aanbiedingen voor de verdediger in de komende transferperiode.

Vorige ontmoeting

In de heenwedstrijd zette Lautaro Martinez Inter op prachtige wijze op voorsprong. Een voorzet vanaf de linkerkant werd door Marcus Thuram knap teruggelegd met de hak, waarna Martinez de bal weergaloos met de buitenkant van zijn rechtervoet in het Bayern-doel schoot. In de 85e minuut bracht Bayern-aanvaller Thomas Müller, geheel uit het niets, de gelijkmaker op het bord. Maar uiteindelijk ging Inter er toch met de winst vandoor nadat Davide Frattesi de belangrijke 1-2 scoorde.

Recente vorm Inter

Inter is in de Serie A volop in de race voor het kampioenschap. Met nog zes wedstrijden te gaan, staat de ploeg op de eerste plaats met een voorsprong van drie punten op Napoli, de nummer twee. Van de laatste vijf competitiewedstrijden won Inter er vier. Eentje werd gelijk gespeeld (2-2 tegen Parma).

Inter-spits Lautaro Martínez toont wéér zijn klasse in Champions League met schitterend hoogstandje Inter-aanvaller Lautaro Martínez schitterde in de zware Champions League-kraker tegen Bayern München. De Argentijnse spits bewees opnieuw zijn waarde voor de Italiaanse topclub met een fenomenaal doelpunt. Toch verdient ook Marcus Thuram een eervolle vermelding voor zijn briljante assist.

Recente vorm Bayern München

Bayern München is hard op weg om weer landskampioen te worden. De ploeg is koploper van de Bundesliga, en staat zes punten voor op Bayer Leverkusen, de nummer twee. Ze hebben nog vijf wedstrijden te gaan. Van de laatste vijf competitiewedstrijden werden er drie gewonnen, een gelijk gespeeld en een verloren.

Selectie Inter

Inter moet drie spelers missen vanwege een blessure. Zo moeten Denzel Dumfries, Piotr Zielinski en Calentin Carboni de wedstrijd missen. Spelers om in de gaten te houden zijn Lautaro Martinez, Marcus Thuram en Nicolo Barella.

Selectie Bayern München

Bij Bayern zijn de nodige spelers geblesseerd. Zo kunnen Manuel Neuer, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito, Tarek Buchmann en Jamal Musiala niet meedoen. Spelers om op te letten zijn Harry Kane, Michael Olise en Joshua Kimmich.

Waar te zien?

Inter - Bayern München wordt op woensdagavond 16 april om 21:00 afgetrapt. De wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport 2.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.