Duitse speler met roze haar op EK heeft rare favoriete snack: 'Ik ben dol op meelwormen'

De Duitser Robert Andrich spant dit EK de kroon qua kapsel. We zagen al de zweetband van Memphis Depay voorbij komen, met bijbehorende cornrows, en het blauwe haar van oud-ADO-speler Andrei Ratiu. Maar Andrich ziet na een bezoekje aan de kapper nog rozer dan een flamingo.

Tijdens de achtste finale van het EK tussen Duitsland tegen Denemarken (2-0 winst) had Andrich al een likje verf genomen, toen nog wit. Maar daar is dus een felroze kleur overheen gegaan. Donderdag showde hij die voor het eerst bij de training van de Duitse nationale ploeg, voorafgaand aan de kwartfinale tegen favoriet Spanje.

Fan van meelwormen

Maar bij dat opvallende haar blijft het niet bij. Andrich heeft namelijk ook een ongewone eetgewoonte. In een YouTube-video van de Duitse voetbalbond onthulde hij dat hij fan is van meelwormen. "Ik ben er dol op. Ze zijn een goede bron van eiwitten. Sterker nog, ik hou er niet alleen van, ik vind ze geweldig", zei hij tegen teamgenoot David Raum.

Andrich is basisspeler bij Duitsland dit EK, al maakte hij nog geen enkele wedstrijd vol. De middenvelder is collega van Oranje-international Jeremie Frimpong bij Bayer Leverkusen. Samen werden ze afgelopen seizoen kampioen en wonnen ze de Duitse beker. Andrich debuteerde dankzij zijn prestaties bij Leverkusen ook pas in 2023 bij Die Mannschaft. Sindsdien stelt bondscoach Julian Nagelsmann hem steevast op.

Op scherp tegen Spanje

Tegen Spanje moet Andrich echter op zijn tellen passen. De Duitser is bij een gele kaart geschorst voor een eventuele halve finale tegen Portugal of Frankrijk. Hopelijk houdt scheidsrechter Anthony Taylor een beetje van roze, anders is Andrich de pineut.

