Vivianne Miedema droomt nog van olympisch ticket: 'Meer de bal tegen Duitsland'

De Oranje Leeuwinnen verloren in de halve finale van de Nations League van Spanje: 3-0. Toch kan het Nederlandse vrouwenteam nog een olympisch ticket veroveren. Dan moet Oranje woensdag thuis winnen van Duitsland.

Spanje, de wereldkampioen, overrompelde Nederland door veel balvaster te zijn en een stevig tempo in de passing te hanteren. De Oranje Leeuwinnen beschikten weliswaar over topscorer aller tijden Vivianne Miedema, die voor het eerst sinds eind 2022 in de basis stond. Maar na haar slepende blessure is ze nog niet helemaal haar oude zelf. Ze kwam amper voor in het stuk, mede daardoor bleef het in offensief opzicht haperen bij Nederland.

Balbezit

Tegen de Duitse vrouwen hoopt Miedema wat vaker aan de bal te komen. "I k verwacht dat we tegen Duitsland meer de bal zullen hebben dan tegen Spanje, zodat we meer kunnen voetballen. Dat ligt ons gewoon beter, mij in ieder geval. Het is gewoon weer een topwedstrijd, zo simpel ligt het", zegt ze tegen De Telegraaf.

Motivatie

De laatste kans op een olympisch startbewijs komt er dus aan. De spelersgroep wil dolgraag naar de Zomerspelen te Parijs. Sterker nog: Ze moesten bondscoach Andries Jonker overtuigen om daarvan een prioriteit te maken. Miedema zegt daarom over de pot tegen de Duitsers: "Het was een stuk moeilijker geweest als we voor Piet Snot hadden moeten spelen. Maar dit is echt een hartstikke grote wedstrijd voor ons, voor een vol stadion. Als we hier niet gemotiveerd voor kunnen zijn, waarvoor dan wel?"

De troostfinale is in het stadion van Heerenveen, de club waarvoor Miedema in het verleden uitkwam. "Ik heb nog nooit in het Abe Lenstra Stadion gespeeld", zegt ze. "Een mooiere gelegenheid, voor een vol huis nog wel, kan ik amper bedenken."