Vrienden Silvano Vos en Julian Rijkhoff geven heerlijk interview na zege Jong Ajax

Julian Rijkhoff maakte afgelopen winter de overstap van Borussia Dortmund naar Ajax. In Amsterdam groeide de spits op en speelde hij lang in de jeugd. Bij Jong Ajax maakt hij voorlopig zijn minuten en maandag tegen MVV scoorde hij meteen zijn eerste twee goals. Het interview na afloop was mooi.

Rijkhoff stond Ajax TV te woord, toen zijn teamgenoot Silvano Vos inbrak. Het werd een dubbelinterview om van te smullen, want ze blijken niet alleen teamgenoten, maar vooral hele goede vrienden. "We zijn elke dag samen", glunderden Rijkhoff en Vos. "Ik ben heel blij dat hij weer terug is. De oude Rijkhoff is er weer", zei Vos.

"Ik ben echt blij dat hij terug is", zegt Vos over zijn vriend. "Buiten Ajax gaan we ook samen naar Joe & The Juice in de stad. Dat kende hij nog niet. Dus dat hoort er dan ook bij."

Rijkhoff heeft de branie van het Amsterdamse nog in hem zitten. Hij had schijnbaar voor de wedstrijd al gezegd dat hij er twee zou scoren. "Ik voelde het", zei Rijkhoff. Vos: "Hij zei dat hij boos was, dus dat hij zeker ging scoren. Dat gebeurde ook." Jong Ajax won, mede dankzij die twee goals, met 3-0 van MVV.