Vriendin Engelse sterspeler gaat met zijn trofee aan de haal: 'De baby van mijn baby'

Bukayo Saka was zaterdag de grote man bij Engeland tijdens de kwartfinale van het EK. Tegen Zwitserland tekende hij tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker en in de gwonnen strafschoppenserie schoot hij ook nog eens raak. Het was echter zijn vriendin die de show stal.

Saka werd in de Merkur Spiel Arena in Düsseldorf uitgeroepen tot man van de wedstrijd en kreeg de trofee die daarbij hoort overhandigt. Die belandde even later echter in de handen van zijn vriendin Tolami Benson (23). En die poseerde er vervolgens mee in het inmiddels lege stadion.

"My baby’s baby", schreef ze bij de drie foto's die inmiddels meer dan 100.000 keer zijn geliked.

Penaltydrama

De inmiddels 22-jarige Saka miste tijdens het vorige EK nog een strafschop in de serie tegen Italië en kreeg ladingen bagger over zich heen. Nu is hij de held van Engeland, de tegenstander van het Nederlands elftal in de halve finale komende woensdag.

"Het was speciaal, heel speciaal, hoe we terugvochten", zei de aanvaller van Arsenal na de overwinning op Zwitserland. "De laatste keer dat we strafschoppen moesten nemen, weten we allemaal wat er gebeurde. Je kunt één keer falen , maar je hebt de keuze of je jezelf nog een keer in die positie brengt of niet. Ik ben iemand die zichzelf in die positie brengt. Ik geloofde in mezelf."

Kyle Walker

Benson is bepaald niet de eerste Engelse WAG die van zich doet spreken dit toernooi. Als het gedoe rond de vrouw én de minnares van Kyle Walker is ronduit bizar te noemen: