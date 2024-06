Waarom Orkun Kökçü en Ferdi Kadioglu voor Turkije spelen op het EK (en dus niet voor Nederland)

Orkun Kökçü en Ferdi Kadioğlu stonden allebei aan de aftrap bij het het EK-duel van Turkije tegen Georgië. Dat is best bijzonder, want ze werden allebei geboren in Nederland en speelden zelfs interlands voor de jeugdelftallen van Oranje.

Kökçü zag op 29 december 2000 het levenslicht in Haarlem en Kadioglu werd op 7 oktober 1999 geboren in Arnhem. Ze groeiden beiden op in Nederland en werden dan ook gescout door Eredivisie-clubs. Kökçü belandde eerst bij FC Groningen, maar verkaste na drie jaar naar de jeugdopleiding van Feyenoord waar hij uiteindelijk zijn grote doorbraak beleefde. Kadioglu werd opgepikt door NEC, de aartsrivaal van de Arnhemse club Vitesse.

Wil je niets missen van Turkije - Georgië? Volg het duel dan via ons liveblog.

Jeugdinterlands voor Nederland

De twee vielen ook op bij de bondscoaches van de jeugdelftallen van Nederland en droegen dus ook meerdere keren het shirt van Oranje. Kadioglu speelde zelfs nog mee met Jong Oranje tijdens het EK onder 21 in 2021 waar de ploeg van Erwin van de Looi in de halve finale werd uitgeschakeld door Duitsland.

Toch koos hij enkele maanden later voor een interlandcarrière bij Turkije. De keuze voor het land was mogelijk doordat zijn vader oorspronkelijk uit Turkije komt. Aan zijn beslissing ging een heel proces vooraf, zo vertelde hij tegen Voetbal International: " Ik heb er goed over nagedacht en ook met de mensen om mij heen over gesproken. Beide landen zijn me dierbaar. Maar nu moest ik kiezen en uiteindelijk kreeg Turkije mijn voorkeur." De voetballer had trouwens ook nog voor Canada kunnen kiezen. Zijn moeder is tenslotte half Canadees.

Orkun Kökçü heeft de bal in het EK-duel tegen Georgië. © Getty Images

Ouders Kökçü twijfelden aan keuze

Kökçü besloot al ietsje eerder om voor Turkije uit te gaan komen. Hij was zelfs aanvoerder van Oranje onder 19, maar koos in de zomer van 2019 toch voor het land waar zijn vader geboren werd. Ook zijn moeder heeft Turkse roots.

Voor Kökçü stond zijn keuze snel vast. Dat vertelde de oud-Feyenoorder eerder tegen De Telegraaf. Zijn ouders twijfelden echter of hij er wel goed aan deed: "Zelfs mijn ouders zeiden: 'misschien moet je voor Nederland kiezen.' Voor mij was het helder dat ik de beslissing moest nemen. Ik voel me thuis bij Turkije en denk dat de kans groter is om een eindtoernooi te spelen dan bij Nederland." Kökçü was ook bij het vorige EK er al bij namens Turkije.

Broer speelt voor Azerbeidzjan

Opvallend is trouwens dat Ozan Kökçü, de broer van Orkun, international van Azerbeidzjan is. Ozan speelt tegenwoordig overigens weer in Nederland. Hij staat onder contract bij FC Eindhoven.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.