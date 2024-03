Wanneer wordt PSV officieel kampioen als de Eindhovenaren alles winnen?

Met nog zeven wedstrijden te gaan, een voorsprong van zeven punten én een veel beter doelsaldo is niet de vraag óf PSV landskampioen wordt, maar wanneer.

Drie gelijke spelen en 23 overwinningen leveren PSV momenteel een puntenaantal op van 72. Zeven punten meer dan Feyenoord. Met nog zeven duels te gaan, zijn er nog maximaal 21 punten te halen. Met dit tempo is PSV in april al kampioen van Nederland.

PSV verliest, Feyenoord profiteert

PSV was 42 wedstrijden in de Eredivisie zonder nederlaag, dus ging iedereen er maar even vanuit dat PSV ongeslagen kampioen van de Eredivisie ging worden. Toen kwam echter de uitwedstrijd bij NEC. De Nijmegenaren werden de eerste ploeg in ruim een jaar die in de competitie won van PSV. Feyenoord profiteerde door thuis te winnen van FC Utrecht en het gat te verkleinen van 10 naar 7 punten.

PSV is tegen NEC volledig de weg kwijt en lijdt eerste verlies in Eredivisie Koploper PSV heeft na ruim een jaar weer eens verloren in de Eredivisie. Op bezoek bij NEC ging het mis voor de ploeg van Peter Bosz, die vooraf hoopte dat zijn spelers er een 'uniek seizoen' van zouden maken. Door de verliespartij op bezoek in Nijmegen kan dat niet meer. De thuisploeg won met 3-1.

Kampioenswedstrijd op Bevrijdingsdag

Lang leken de fans van PSV te moeten vrezen voor een kampioenswedstrijd op donderdagavond uit bij Heerenveen. Maar door de nederlaag bij NEC en het profiteren van Feyenoord is de kampioenswedstrijd opgeschoven. De eerstvolgende mogelijkheid dat PSV kampioen kan worden, is op zondag 5 mei. Op Bevrijdingsdag wacht om 12:15 uur de thuiswedstrijd tegen Sparta. Als tot die tijd Feyenoord en PSV hetzelfde aantal punten pakken, dan heeft PSV in het eigen Philips Stadion genoeg aan een zege op Sparta om officieel kampioen van Nederland te worden. Bij puntenverlies van Feyenoord of PSV, kan het nog eerder of later worden.

Programma Feyenoord

Hieronder zie je het programma van Feyenoord in de Eredivisie, met bijvoorbeeld nog de thuiswedstrijd tegen Ajax op het programma. Rond 25 april, de voor nu kampioenswedstrijd van PSV, speelt Feyenoord de bekerfinale (21 april), uit bij Fortuna Sittard (14 april) en op dezelfde avond als Heerenveen - PSV uit bij Go Ahead Eagles. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat Feyenoord voor 25 april nog een keer punten verspeelt. Mocht dat gebeuren (en PSV geen punten verspelen), dan kan PSV op deze manier nog eerder kampioen worden. Bijvoorbeeld op 13 april al, thuis tegen Vitesse.

Geen afleiding meer

PSV heeft in ieder geval geen last meer van Europese wedstrijden. De Eindhovenaren werden in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Borussia Dortmund. Normaal gesproken willen ploegen nog weleens wat punten verspelen rondom duels in Europa, maar daar kan de ploeg van Bosz niet meer door afgeleid worden.