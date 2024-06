Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep D | Nederland hoopt op stunt tegen Frankrijk, maar ziet gevaar van outsiders

Het Nederlands elftal zit niet in de 'Poule des Doods', maar echt een lekkere loting heeft Oranje ook niet gehad. Het treft met Frankrijk een van de topfavorieten voor de eindzege en ook Oostenrijk en Polen zijn teams om rekening mee te houden.

Het Nederlands elftal heeft in aanloop naar het EK te maken gekregen met een blessuregolf. Met name op het middenveld is de schade groot, maar desondanks is de Oranjekoorts flink toegenomen na de klinkende overwinningen in de voorbereiding tegen Canada en IJsland. Beide duels werden met 4-0 gewonnen en dus begint het Oranjelegioen stiekem te hopen op een herhaling van 1988, toen in Duitsland het EK werd gewonnen.

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Oranje Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn definitieve selectie voor het EK voetbal bekend gemaakt. Daarmee zijn de 26 spelers bekend die afreizen naar Duitsland. Ian Maatsen en Joshua Zirkzee waren in eerste instantie niet opgeroepen, maar kwamen door blessures toch weer in beeld.

Frankrijk favoriet

Het elftal van bondscoach Ronald Koeman is ondanks die zeges niet de grote favoriet om de poule als winnaar af te sluiten. Frankrijk, de wereldkampioen van 2018, lijkt de gedoodverfde groepswinnaar. Toch zal Nederland hopen om na de twee nederlagen in de kwalificatiereeks tegen de Fransen nu wel voor een verrassing te zorgen.

Oranje moet ook oppassen voor de andere twee landen en dan met name Oostenrijk. De ploeg van Ralf Rangnick verloor slechts één van de laatste zestien interlands. Polen kende een moeizame kwalificatiereeks en kampt net als Oranje met een golf aan blessures, maar toch is het al acht interlands ongeslagen en versloeg het in de voorbereiding zelfs al Oekraïne en Turkije.

