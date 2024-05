Andrea Vendrame verrast zijn medevluchters en wint in de negentiende etappe van de Giro

Andrea Vendrame heeft de negentiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Van start tot finish volgde er een spectaculaire rit waarin de vlucht voor de overwinning mocht rijden. Een sterke kopgroep maakte zich los van het peloton waar de uiteindelijke winnaar in was te vinden. De Italiaan plaatste de beslissende aanval in de afdaling van de voorlaatste klim, en wist zijn voorsprong knap vast te houden richting de streep.

Direct vanaf de start zagen we een bedrijvig Visma | Lease a Bike die met meerdere renners probeerde om in de vlucht te raken. Na meerdere tegenaanvallen slaagden Attila Valter en Tim van Dijke er in namens de Nederlandse ploeg om met een aantal andere renners voor het peloton uit te rijden. Echter werd de voorsprong niet groter dan 30 seconden door het werk van Alpecin-Deceunick en Soudal Quick-Step die slag hadden gemist.

Profiel van de negentiende etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Julian Alaphilippe trekt wederom ten aanval

Aan de voet van de eerste oplopende strook van de dag werd de kopgroep ingerekend door het peloton. Op dat moment zag Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) zijn kans schoon om flink door te trekken. Meerdere renners gingen in de achtervolging op de strijdlustige Fransman, waardoor er uiteindelijk een sterke kopgroep ontstond.

Opmerkelijke valpartijen

Ondanks de stevige versnelling van de kopgroep gaf het peloton de achtervolging niet op. Nog altijd hadden meerdere ploegen geen renners mee in de vlucht, waardoor er flink werd doorgereden. Ondertussen ging Jhonatan Narváez (INEOS Grenadiers) onderuit in de afdaling, maar verrassend genoeg kon hij razendsnel zijn weg vervolgen. Niet veel later viel Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) in exact dezelfde bocht als de man in de vlucht.

Select groepje

Vanuit het peloton maakte een groep van negen renners zich los om de achtervolging in te zetten richting de kopgroep. Kort daarna staakte het peloton de jacht op de renners aan kop van de wedstrijd, waardoor de voorsprong in een mum van tijd werd vergroot. Op 81 kilometer van de finish vond de samensmelting plaats tussen de kopgroep en de achtervolgers.

Op de eerste gecategoriseerde klim van de dag bepaalde Alaphilippe het tempo, waar zijn medevluchters het duidelijk moeilijk mee hadden. De beklimming van de Passo Duron (4,4 km à 9,6%) is vanwege zijn extreem steile stukken de lastigste klim dan de etappe. Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Pelayo Sanchez (Movistar Team) en de eerder genoemde Narváez waren de enige renners die het tempo van Alaphilippe konden volgen. Hierdoor ontstond er een sterke kopgroep van vier renners, die deze Giro allemaal al eens een etappe hebben gewonnen.

Opnieuw in de aanval

De punten op de top van de Passo Duron gingen naar Alaphilippe. Maar ondertussen konden Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) en Andrea Vendrame (Decathlon AG2R) wel de aansluiting maken naar de mannen aan kop op de volgende beklimming. Voordat de achtervolgende groep kon aansluiten besloot Alaphilippe om wederom te versnellen, waardoor zij weer op achterstand werden gereden. Alleen Luke Plapp (Jayco AlUla) slaagde er nog in om de sprong naar de kopgroep te maken.

Op 29 kilometer van de streep vertrok Vendrame in de afdaling bij zijn medevluchters. De Italiaan vergrootte beetje bij beetje zijn voorsprong tot één minuut onderweg naar de slotklim. Na enkele versnellingen van onder andere Alaphilippe was het Steinhauser die een gat wist te slaan, en solo probeerde om richting Vendrame te rijden.

Vendrame houdt knap stand

Met de sterk achtervolgende renners leek het een lastig verhaal te worden voor de koploper. Echter wist hij een goed tempo aan te houden, waardoor het verschil niet kleiner werd. Bij het bereiken van de top op zes kilometer kon de overwinning hem bijna niet meer ontgaan. Op 500 meter van de streep gingen de handen van de 29-jarige Italiaan al in de lucht. Na een prachtige solo ging hij met een voorsprong van een kleine minuut over de finish, waarmee hij zijn tweede ritzege in de Giro pakt uit zijn carrière.

Sánchez onderstreepte nog maar eens zijn sterke ronde met een knappe tweede plaats. Het podium werd gecompleteerd door de eveneens goed rijdende Steinhauser. De strijdlustige Alaphilippe moest genoegen nemen met een negende plaats, nadat hij in de slotfase zijn voet van het gaspedaal haalde.

Geraint Thomas onderuit in finale

Op de slotklim probeerde Einer Rubio (Movistar Team) tijd te winnen op zijn concurrenten in een uitgedund peloton. Echter konden alle klassementsmannen volgen, en begonnen zij aan de afdaling richting de finish. Er vond wel nog een bijzonder moment plaats waar Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) onderuit ging doordat hij achterom aan het kijken was.

Thymen Arensman zag zijn ploeggenoot vallen, maar besloot om bij de groep der favorieten te blijven. Uiteindelijk besloten de mannen om snelheid te minderen, zodat Thomas rustig kon terugkeren in de groep. Een mooi gebaar van zijn concurrenten die anders een hoop tijd hadden kunnen pakken op de Brit. Zo kwamen de klassementsrenners na een rustige dag zonder onderlinge verschillen op dik een kwartier van Vendrame binnen.

Laatste weekend van de Giro

Rome is misschien hemelsbreed nog ver, toch zijn er nog slechts twee etappes te gaan. Het laatste weekend staan er nog wel enkele interessante ritten op het programma. Zaterdag krijgen de klassementsrenners in een pittige bergrit nog een laatste kans om posities te winnen met het oog op het eindklassement. Pogacar heeft al duidelijk uitgesproken deze etappe op zijn naam te willen schrijven. Na een binnenlandse vlucht wordt de Giro zondag in stijl afgesloten met een koninklijke sprint voor het Colosseum.

Daguitslag etappe 19

Andrea Vendrame Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:51:05 Pelayo Sánchez Movistar Team +0:54 Georg Steinhauser EF Education - EasyPost +1:07 Jhonatan Narváez INEOS Grenadiers +2:27 Luke Plapp Team Jayco AlUla zt. Simone Velasco Astana Qazaqstan Team +2:30 Jan Tratnik Team Visma | Lease a Bike zt. Michael Valgren EF Education - EasyPost zt. Julian Alaphilippe Soudal Quick-Step zt. Quinten Hermans Alpecin - Deceuninck +3:52

Algemeen klassement na etappe 19

Tadej Pogacar UAE Team Emirates 71:24:03 Daniel Felipe Martinez BORA-hansgrohe +7:42 Geraint Thomas INEOS Grenadiers +8:04 Ben O'Connor Decathlon AG2R La Mondiale Team +9:47 Antonio Tiberi Bahrain - Victorious +10:29 Thymen Arensman INEOS Grenadiers +11:10 Romain Bardet Team dsm-firmenich PostNL +12:42 Einer Rubio Movistar Team +13:33 Filippo Zana Team Jayco AlUla +13:52 Jan Hirt Soudal Quick-Step +14:44