Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Tadej Pogacar alleenheerser na genadeklap op Plateau de Beille

De gele trui gaat zo goed als zeker naar Tadej Pogacar. Zoveel is wel duidelijk geworden tijdens de vijftiende etappe van de Tour de France. De Sloveen van UAE Team Emirates deelde de genadeklap uit aan zijn enige overgebleven concurrent Jonas Vingegaard. Zijn voorsprong op de Deen is nu meer dan drie minuten. Check de klassementen in de Tour de France hieronder.

Tadej Pogacar countert vuurwerk van Jonas Vingegaard en deelt genadeklap uit in Koninginnenrit Tour de France Tadej Pogacar heeft in het klassement om de Tour de France de genadeklap uitgedeeld aan zijn enige overgebleven concurrent Jonas Vingegaard. In de Koninginnenrit van de Tour naar Plateau de Beille counterde de Sloveen het verwachte vuurwerk van de Deen.

