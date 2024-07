Uitslagen en klassementen Tour de France 2024 | Tadej Pogacar behoudt gele trui na Nederlands succes

De Ronde van Frankrijk is in Florence van start gegaan. De zesde etappe leverde de eerste Nederlandse ritzege van deze Tour op. Dylan Groenewegen was de snelste in de sprint. Tadej Pogacar behield de gele trui nadat hij die dinsdag had veroverd. Bekijk hier de complete rituitslag en de klassementen. Check ook het overzicht met het te winnen prijzengeld.

Dylan Groenewegen spurt na zinderende massasprint in Nederlandse trui naar fraaie zege in Tour de France De zesde etappe van de Tour de France is donderdag een prooi geworden voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Na een winderige etappe, mét waaiers, duwde hij als eerste zijn fiets over de streep in de mosterdstad Dijon. En dat in het rood-wit-blauw.

