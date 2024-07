Woedende Dylan Groenewegen baalt van vijfde plaats in Tour: 'Had het gevoel dat ik de snelste was'

De derde etappe van de Tour de France betekende de eerste kans voor de sprinters op een ritoverwinning. Dylan Groenewegen is er niet in geslaagd om bij de eerste kans toe te slaan. De Nederlands kampioen raakte ingesloten en zag zo tot zijn woede de zege in het water vallen.

"Het was chaos, hè? Het was wat we hadden verwacht in de eerste sprint. Dat het hectisch zou zijn", begint Groenewegen teleurgesteld na de finish tegenover de NOS. De sprinter van Jayco AlUla kwam niet verder dan een vijfde plek in de rituitslag, waar de trotse Eritreeër Biniam Girmay bovenaan schittert.

'Het hinderde mij wel'

Groenewegen neemt met een vijfde plaats geen genoegen. "Als je de snelste bent, moet je hier niet tevreden mee zijn, klaar. Ik had het gevoel dat ik 'by far' de snelste was, maar het gaat erom wie als eerste over de streep komt."

De Nederlander kon zijn snelheid dus niet optimaal gebruiken. "Er was geen ruimte", gaat Groenewegen verder. "Als we het over een rechte lijn hebben, dan was dit het niet echt volgens mij. Ik heb geen idee wie het was, want het gaat allemaal zo snel. Maar het hinderde mij wel ja."

Dylan Groenewegen (links in beeld) maakt zijn hinder duidelijk. ©Getty Images

Met goed gevoel verder

"Vorig jaar had ik niet het gevoel dat ik de snelste was en dan was ik af en toe tevreden. Maar nu ben ik er helemaal niet blij mee. Ik zeg het ook eerlijk als ik niet de snelste ben, maar dat ben ik nu wel en dan moet je winnen", is Groenewegen stellig.

"Het is goed dat het gevoel goed is, de ploeg deed het goed tot aan de valpartij. Dus dat is iets wat we meenemen. Maar ik wil gewoon winnen en daar gaan we voor", eindigt de Nederlands kampioen.

