'Ik dacht: kom niet naar mij toe': Lieke Klaver door 'gekkerd' al emotioneel voor eigen bronzen race op EK

Lieke Klaver won maandagavond brons op de 400 meter bij de EK atletiek in Rome. Een mooi succesje voor de 25-jarige atlete, die even daarvoor landgenoot Liemarvin Bonevacia dezelfde plak zag winnen op hetzelfde onderdeel bij de mannen.

Net voor de start van haar 400 meter zag ze Bonevacia in de verte feestvieren. "Ik dacht: kom nu alsjeblieft niet naar mij toe, want ik voelde mij al een klein beetje emotioneel toen ik zag dat hij brons had gewonnen", sprak Klaver tegenover het Algemeen Dagblad.

'Een gekkerd'

"Hij is een beetje een gekkerd, maar als hij iets wil, doet hij het wel", zei Klaver over Bonevacia, die in aanloop naar de EK zich enigszins depressief voelde. Het duo veroverde samen met Femke Bol en Isaya Klein Ikkink een bronzen medaille op de 4x400 meter gemengd. Toch waren ze beiden niet tevreden. Klaver en Bonevacia namen revanche op het persoonlijke nummer.

Dit is Lieke Klaver: topsprintster, relatie met collega en mooiste sportvrouw van Nederland De 25-jarige Lieke Klaver is een topatlete. De Nederlandse staat wat in de schaduw van fenomeen Femke Bol, maar sleept op internationale evenementen ook individueel medailles in de wacht. Tijdens die toernooien trekt ze op met haar vriend en in 2024 is ze uitgroepen tot de mooiste sportvrouw van Nederland.

'Bizar', noemde Klaver de winnende tijd van de Poolse Natalia Kaczmarek (48,98). Ze verwacht die tijden in de toekomst ook te lopen. "Dat weet ik zeker. Maar voor nu is dit goed", benadrukte ze. "Natuurlijk denk ik ook meteen: oké, hoe kan ik harder? Maar ik heb een medaille. Punt. Daar ben ik gewoon heel blij mee en moet ik van genieten."

EK atletiek

Bonevacia en Klaver wonnen de vijfde en zesde medaille van Nederland op de EK atletiek in Rome. De teller staat vooralsnog op één keer goud, twee keer zilver en drie keer brons. De gouden medaille werd gewonnen door Jessica Schilder bij het kogelstoten. Jorinke van Klinken pakte zilver op hetzelfde onderdeel én bij het discuswerpen.

EK atletiek | Nederland maakt top tien van medaillespiegel compleet De EK atletiek zijn goed begonnen voor Nederland. Op de eerste dag in het snikhete Rome zorgden diverse atleten er meteen voor dat alle kleuren medailles al binnen zijn. Check hieronder welke medailles TeamNL al binnensleepte en waar Nederland staat in de medaillespiegel.

Mooiste Sportvrouw van Nederland

Lieke Klaver werd een aantal weken voor de EK atletiek uitgeroepen tot Mooiste Sportvrouw van Nederland volgens FHM. "Ik vind het wel echt een hele grote eer om als Mooiste Sportvrouw van het Jaar verkozen te zijn. Ik vind het belangrijk dat vrouwen die gespierd zijn, ook mooi gevonden worden", zei ze bij haar uitverkiezing.