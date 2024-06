Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia naar finales 400 meter op EK atletiek in Rome

Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia hebben de finales op de 400 meter bereikt op de EK atletiek in Rome. Zij zullen beiden op maandagavond de strijd aangaan om een medaille. Voor Klaver zou dat haar eerste individuele medaille in de buitenlucht zijn.

Klaver heeft zich in Rome overtuigend geplaatst voor de finale van de 400 meter. De 25-jarige atlete won haar serie van de halve finales en verdiende daarmee rechtstreekse toegang tot de finale op maandag. Ze bleef met haar tijd van 50,57 wel ruim boven haar persoonlijk record van 49,81 seconden.

De Enkhuizense liep van de atletes die zich plaatsten voor de finale de tweede tijd. De Ierse Rhasidat Adeleke, die de eerste van de drie heats won, was met 50,54 iets sneller.

Fout op 4x400 meter

Klaver liep ontspannen en maakte niet de fout van vrijdag in de finale van de 4x400 meter gemengde estafette, toen ze de eerste 200 meter veel te hard ging en instortte op het stuk naar de finish. De Nederlandse ploeg, die als favoriet voor het goud startte, moest het doen met brons.

"Ik heb het nu even rechtgezet, ik wilde ook een oplossing voor die fout van vrijdag", vervolgde Klaver. "Ik liep net als vroeger, toen ik het ook vaak niet goed kon afmaken, omdat ik dan de eerste 200 meter veel te hard liep. Dan word je ingehaald op het laatste stuk en dat is vreselijk. Maar in deze halve finale deed ik weer even mijn eigen ding en ging het goed. Ik startte nu rustig en had controle over de race."

Indoor veroverde Klaver dit voorjaar zilver op de 400 meter op de WK in Glasgow. Op de vorige EK, twee jaar geleden in München, werd ze zesde in de finale. Femke Bol, die in München Europees kampioene werd, doet in Rome niet mee op de 400 meter. Zij richt zich op de 400 meter horden.

Liemarvin Bonevacia

Bij de mannen kan Bonevacia zich opmaken voor de finale van de 400 meter op de EK. De 35-jarige Nederlands recordhouder rende in zijn series van de halve finales naar de tweede plaats in 45,17, zijn beste tijd van dit seizoen. Die klassering betekende een rechtstreekse plek in de finale op maandagavond. De Belg Alexander Doom won de race in 44,87.

Bonevacia won in zijn lange carrière al eens Europees brons op de 400 meter outdoor. Dat was in 2016 op de EK in Amsterdam. Op de vorige EK in München in 2022 kwam hij in de finale als vierde over de streep.

Beste seizoenstijd

In Rome genoot hij een aparte status. Dankzij zijn vorige beste seizoenstijd van 45,21 mocht hij de series overslaan. Op vrijdag scoorde de sprinter een bronzen medaille met de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd.