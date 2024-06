Mannen op 4x100 meter door naar finale op EK atletiek, vrouwen op 4x400 meter ook

De Nederlandse mannen waren dinsdagmiddag de snelste in hun heat bij de 4x100 meter op de EK atletiek. Het was nog niet snel genoeg (38.34) voor een olympisch ticket (onder de 38.30 seconden), maar wel snel genoeg voor de finale.

Met Elvis Afrifa, Taymir Burnet, Xavi Mo-Ajok en Nsikak Ekpo snelde Nederland naar de eerste tijd in Rome. Italië en Frankrijk kwalificeerden zich ook voor de finale. Woensdagavond kunnen de Nederlanders in de finale een nieuwe poging doen om een olympisch ticket te bemachtigen. Hoogstwaarschijnlijk is een tijd onder de 38.30 seconden daar voldoende voor.

4x400 meter

De Nederlandse mannen waren dinsdagochtend niet snel genoeg voor een olympisch ticket op de 4x400 meter. Op de EK atletiek in Rome was een tijd onder de drie minuten nodig om te kwalificeren voor de Olympische Spelen, wat geen enkel land lukte.

Namens Nederland verschenen Isaya Klein Entink, Isayah Boers, Terrence Agard en Ramsey Angela aan de start. Zij renden een tijd van 3:03.50 en werden daarmee vierde. Nederland kwam daarmee in de hot seat en moest de andere heat afwachten om te weten of het zich plaatste voor de volgende ronde.

De sprinters uit Groot-Brittannië waren het snelste bij de eerste heat in Rome, met een tijd van 3:01.69. Met hen kwalificeerden ook Italië en Hongarije zich rechtstreeks voor de finale. Ierland heeft net als Nederland een hot seat.

Omdat de renners in de andere heat een stuk sneller waren, kwalificeerden Nederland en Ierland zich niet voor de finale van woensdagavond. Frankrijk, België, Polen, Duitsland en Spanje voegen zich bij Groot-Brittannië, Italië en Hongarije. Nederland heeft protest aangetekend, omdat ze van mening zijn dat Ikkink werd gehinderd door een Brit bij een passeerpoging in de binnenbocht.

Vrouwen

De Nederlandse vrouwen plaatsten zich zonder Femke Bol en Lieke Klaver wél voor de finale van de 4x400 meter. Ze liepen het grootste deel van de race in de vierde positie, maar Lisanne de Witte liep in de laatste ronde ook de snelste ronde van het viertal (en alle andere afsluiters), met 50.95 seconden. Zo werd Noorwegen op het laatste momenten nog achterhaald en hoefden de dames niet plaats te nemen in de hot seat. Polen en Duitsland plaatsen zich als nummers 1 en 2.