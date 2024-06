Talent Niels Laros (19) vindt EK atletiek onbelangrijk: 'Ik stel andere prioriteiten'

Niels Laros vindt het EK dit jaar niet belangrijk. Het 19-jarige atletiektalent focust zich dit jaar op de Olympische Spelen. "Daar wil ik pieken."

"Als ik daardoor niet op mijn best ben op de EK, dan is dat maar zo", zegt Laros. "Er zijn atleten die een prijs op de EK belangrijk vinden, maar voor mij is dat deze zomer niet zo. Ik stel andere prioriteiten."

Coach Femke Bol haalt uit naar rivale Sydney McLaughlin: 'De besten moeten tegen elkaar lopen' Laurent Meuwly, de coach van Femke Bol, verwacht een felle strijd op de 400 meter horden op de Olympische Spelen in Parijs. De Amerikaanse concurrente van Bol, Sydney McLaughlin-Levrone, zal haar titel gaan verdedigen. "Dat is goed voor de sport", zegt Meuwly. Maar hij heeft ook een kritiekpunt.

In aanloop naar de Spelen is vinden de EK in Rome plaats: van 7 tot 12 juni. Een goede mogelijkheid om te wennen aan de sfeer van zo'n groot toernooi.

"De EK zijn een opstap naar de Spelen in Parijs en een mooie gelegenheid om wat extra ervaring op te doen", zegt Laros. "Ik doe op de EK ook alleen de 800 meter. De 1500 meter vind ik een mooiere afstand, die bewaar ik voor de Spelen"

Talent van het jaar

Laros prolongeerde vorig jaar zijn Europese titels bij de junioren (onder 20) op de 1500 en 5000 meter. Hij mocht ook mee naar de WK van de senioren in Boedapest, waar hij verbaasde met een finaleplaats op de 1500 meter. Hij werd tiende, maar liep wel een Nederlands record van 3.31,25. Eind december werd hij bij het Sportgala in Utrecht uitgeroepen tot talent van het jaar.

Ook oud-hordeloper Gregory Sedoc sprak zijn vertrouwen in de jonge atleet uit. "Daar wil ik absoluut geen druk op leggen maar die kan echt wel verrassen", zei hij over Laros. "Ik zeg niet dat hij een medaille gaat halen, maar zeker een finaleplek."

Gregory Sedoc verwacht veel van 'beste atletiekploeg ooit' op Olympische Spelen: 'Een meer dan in Tokio' Gregory Sedoc heeft hoge verwachtingen van Nederland op de Olympische Spelen. Hij voorspelt negen medailles. Volgens hem heeft Nederland de beste atletiekploeg ooit en worden de atleten steeds beter.

Begrijp Laros niet verkeerd, hij gaat wel degelijk zijn best doen in Rome, zegt hij. "Ik vind het wel bijzonder om erbij te zijn en ik wil er ook zeker van genieten. Ik zal ook alles geven om een zo goed mogelijk resultaat te halen en als dat niet lukt, zal ik teleurgesteld zijn, ook al weet ik dat de EK niet bedoeld zijn om te pieken."