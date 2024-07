Baby Cody Gakpo leeft mee met uitblinkende vader op EK, vriendin Noa deelt schattige beelden

De spelers van het Nederlands elftal beleefden een mooie avond in München. Niet alleen wonnen ze van Roemenië op het EK voetbal, ze kregen van het thuisfront ook mooie beelden doorgestuurd.

De baby van Cody Gakpo genoot zelfs intens mee met een van de beste wedstrijden van zijn vader in het shirt van het Nederlands elftal. Samuël werd eind april geboren en is dus inmiddels ruim een maand oud. Gakpo's vriendin Noa van der Bij zorgt er nu al voor dat hun kind voetballiefhebber wordt. Hij kreeg voor de wedstrijd tegen Roemenië al een oranje shirtje aan.

Het zoontje van Cody Gakpo kreeg van moeder Noa van der Bij een oranje rompertje voor Roemenië - Nederland. ©Instagram Noa van der Bij

Geluksbrenger

Wellicht moet Samuël de komende wedstrijd van Oranje op het EK weer zo'n oranje polo'tje dragen en brengt-ie z'n vader weer geluk. Gakpo was tegen Roemenië van levensbelang met een goal en assist in de 3-0 zege. Daardoor gaat Gakpo als gedeeld topscorer (drie goals) naar de kwartfinales van het EK tegen Turkije.

Daley Blind

Ook de kinderen van Daley Blind konden hun geluk niet op. Tot nu toe was de routinier bankzitter in Duitsland, maar tegen Roemenië mocht Blind in de blessuretijd invallen en zo zijn 108de interland bijschrijven. Zijn kids zaten, samen met zwangere vrouw Candy-Rae Fleur, aan de buis gekluisterd om de eerste minuten van hun vader en man mee te maken.

Geen minuten

Blind is nu dus van de hatelijke nul af. Dat is Matthijs de Ligt nog altijd niet, samen met nog wat andere spelers van het Nederlands elftal. De verdediger van Bayern München had verwacht meer te spelen tijdens het EK, maar ziet bondscoach Koeman telkens kiezen voor Stefan de Vrij in het centrum naast Virgil van Dijk.

Vrouw en kind Stefan de Vrij

De Vrij had net zo'n geluksbrengertje als Gakpo. Ook zijn zoontje keek naar zijn vader in een volledig oranje outfit. Nolan de Vrij is wel al bijna een jaar ouder dan Samuël Gakpo en kon dus met moeder Doina Turcanu mee naar München. Of hij, net zoals tegen Polen, ook in het stadion zat is niet duidelijk. Turcanu was er wel en maakte mooie foto's.

Nolan de Vrij, het zoontje van Stefan de Vrij en zijn vrouw Doina Turcanu, was in München voor de EK-wedstrijd. ©Instagram Turcanu

EK voetbal

