Bizarre prijzen voor reclame bij Super Bowl: 175.000 dollar per seconde

In de aanloop naar de Super Bowl is er veel aandacht voor Taylor Swift, de vriendin van Kansas City Chiefs-speler Travis Kelce, maar zij is niet de enige partner die vol in de aandacht staat deze week. Patrick Mahomes, teamgenoot van Kelce, is al twee jaar getrouwd met zijn vrouw Brittany. Zij is niet vies van een beetje aandacht, want ze gaat bij een fotoshoot zelfs grotendeels uit de kleren.