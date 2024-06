Chuba Akpom brengt samen met Premier League-voetballer een rapnummer uit

Chuba Akpom maakte in zijn eerste seizoen bij Ajax nog niet alle verwachtingen waar, maar tijdens zijn eerste jaar in Amsterdam was hij blijkbaar ook met andere dingen bezig. Vrijdag liet de Engelsman namelijk een muzieknummer los samen met Fulham-speler Alex Iwobi.

De aanvaller is in de videoclip te zien op een bank terwijl hij videogames aan het spelen is. Het nummer heet Don't Shoot en is sinds vrijdag te beluisteren. In zijn tekst zijn al een aantal mooie zinnen te horen, waarin hij verwijst naar zijn achtergrond als voetballer. Akpom werd geboren in Londen, maar heeft Nigeria als tweede nationaliteit. Ditzelfde geldt voor zijn collega Iwobi, die ook international is voor Nigeria.

Seizoen

Vorig jaar zomer was Akpom één van de grote aankopen van Ajax in het tijdperk onder Sven Mislintat. De Amsterdammers maakten 12.3 miljoen euro over naar Middlesbrough om de Engelse spits tot medio 2028 vast te kunnen leggen. Akpom was afgelopen seizoen geen vaste basisspeler in Amsterdam. Wel maakte hij indruk met een aantal ijzersterke invalbeurten. Mede daardoor kwam zijn moyenne aan het eind van het jaar nog op vijftien goals in 36 officiële wedstrijden. Akpom lijkt ook bij Ajax te blijven, aangezien er nog niets speelt rond een transfer van de spits.

Iwobi

De 28-jarige Iwobi speelt inmiddels alweer een tijdje in de Premier League. De buitenspeler doorliep de gehele jeugdopleiding van Arsenal, maar die club liet hem in de zomer van 2019 vertrekken. Everton pikte hem op voor een bedrag van 3,2 miljoen euro op. Vorig jaar zomer betaalde Fulham 25,7 miljoen euro voor de diensten van Iwobi. De Nigeriaan bracht ook nog niet eerder een rapnummer uit.