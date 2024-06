Dit zijn de opties om Kylian Mbappé en Olivier Giroud te vervangen bij Frankrijk tegen Oranje

Kylian Mbappé en Olivier Giroud zijn twee onzekere factoren bij Frankrijk in aanloop naar het duel met Nederland op het EK voetbal. Maar de Fransen hebben genoeg wereldtoppers: hoe kan bondscoach Didier Deschamps de eventuele afwezigen vervangen?

Frankrijk speelde tegen Oostenrijk in een 4-2-3-1-formatie. Kylian Mbappé stond in de spits, met Antoine Griezmann daarachter en Marcus Thuram en Ousmane Dembélé op de flanken. Spitsen Olivier Giroud en Randal Kolo Muani kwamen er later nog in voor Griezmann en Dembélé.

Thuram is eigenlijk een spits, maar kan vanwege zijn snelheid ook op de flanken uit de voeten. Hetzelfde geldt voor Kolo Muani en Mbappé. Laatstgenoemde kampt sinds het duel met Oostenrijk (1-0 winst) met een gebroken neus en is daarom nog onzeker voor de wedstrijd tegen Nederland. Ook Giroud kwam niet compleet ongeschonden uit het duel.

Vaste patronen loslaten

Bondscoach Deschamps had ongetwijfeld voor Giroud gekozen als de vervanger van Mbappé, als de oude rot fit was. Deschamps teert namelijk al jaren op Giroud als zijn spits en heeft de afgelopen jaren laten zien niet écht van verandering te houden. Niet voor niks werd N'Golo Kanté - inmiddels spelend in de Saudi Pro League - na twee jaar weer opgeroepen om de Fransen te helpen op het EK.

Dus, wie dan? Behalve de eerdergenoemde aanvallers zijn ook vleugelaanvallers Kingsley Coman en Bradley Barcola mee naar Duitsland. Een van de verwachte opties is dat Thuram in de spits wordt geposteerd, met Coman, Griezmann en Dembélé achter hem. Een andere mogelijkheid is dat Kolo Muani als spits - of als flankspeler - wordt opgesteld.

Mogelijke opstelling van Frankrijk

Als Mbappé en Giroud geblesseerd blijken tegen Nederland, zou dit wel eens de mogelijke opstelling van de Fransen kunnen worden:



Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez; Kanté, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Coman; Thuram.

Maar, nóg een opmerking: drie van de vier verdedigers deden woensdag niet mee met de groepstraining van de Fransen. Wat daar precies de reden van was, werd niet bekend.

