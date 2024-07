Ex-topschaatsster Irene Schouten verklaart haar man Dirkjan voor gek

Irene Schouten geniet na haar actieve carrière als topschaatsster nu volop van de vrije tijd. Zo deelt ze dit keer beelden van haar man Dirkjan die een frisse duik in het meer neemt. En daar vindt Schouten wel iets van: 'Gekkie.'

Het strakke regime van een topsporter is niet meer van toepassing op Schouten, maar ze wil natuurlijk wel fit blijven. Zeker ook vanwege haar zwangerschap. Zo maakt ze woensdagochtend weer eens een ontspannen wandeling, al wordt er natuurlijk ook gejogd.

Persoonlijke beelden Irene Schouten

Onlangs deelde Schouten persoonlijke beelden van haar zwangerschap. 'De shirtjes van Dirkjan worden steeds meer van mij', zette de meervoudig olympisch schaatskampioene bij de Instagram Story. Schouten keek trots in de spiegel tijdens de video, terwijl ze over haar buik heen wreef. Er is inmiddels een zichtbaar zwangerschapsbuikje aan het ontstaan.

Tot op heden beleefde Schouten zeker geen zorgeloze zwangerschap. Zo werd zij vorige maand nog in het ziekenhuis opgenomen vanwege 'extreme zwangerschapsmisselijkheid'. "Deze periode had ik mij niet zo voorgesteld. Heel blij met een gezond kindje in de buik, maar zelf veel last van hyperemesis gravidarum (HG)", liet ze destijds aan haar volgens op Instagram weten. Inmiddels gaat het weer goed en maakte ze onlangs zelfs een uitstapje naar het EK voetbal, waar ze in Hamburg de eerste groepswedstrijd van Nederland tegen Polen bezocht.

Gestopt met schaatsen

Schouten maakte aan het einde van vorig seizoen tot ieders verbazing bekend te stoppen met langebaanschaatsen. Het was volgens haar tijd voor andere dingen. Daarnaast haalde Schouten niet meer de absolute voldoening uit nieuwe zeges, mede omdat ze alles al heeft gewonnen. Niet veel later werd bekend dat zij samen met haar man Dirkjan haar eerste kindje verwacht.

Verbouwing huize Schouten

Overigens vermaakt Schouten zich prima en is zeker niet in een zwart gat terechtgekomen. Naast haar zwangerschap is de ex-topschaatsster ook volop bezig geweest met de verbouwing van hun huis. Zo deelt ze via Instagram regelmatig updates van de vorderingen.

Irene Schouten gaat toch naar Olympische Spelen

Komende zomer wacht haar ook nog eens een nieuwe uitdaging. Voor RTL mag ze naar de Olympische Spelen, waar ze voor het tv-programma van Humberto Tan als verslaggeefster aan de slag gaat. "Ik heb er heel veel zin in, maar vind het ook wel spannend. Als ik op de Spelen actief was, vond ik al die microfoons vervelend, nu sta ik er zelf. Hoe ik het ga doen, weet ik nog niet. Maar ik wil niet dat de sporters weglopen bij mij."