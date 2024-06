Heerlijke traktatie voor Kjeld Nuis en collega's: 'Bedankt Joy Beune'

Het schaatsseizoen is begonnen. De schaatsers maken de eerste meters nu nog niet op het ijs, maar vooral op de weg. En in welke vorm maakt niet uit: op skeelers of op de fiets. Dat deed ook het schaatskoppel Joy Beune en Kjeld Nuis, maar wel afzonderlijk van elkaar.

Beune was namelijk eerst gastvrouw voor Nuis en zijn collega's van Team Reggeborgh. Naast haar vriend waren Jenning de Boo en Wesly Dijs over de vloer samen met Matthieu Hollaar van Gewest Fryslân. Dat viertal werd getrakteerd op een lekker stukje taart en koffie. "Herstel, bedankt Joy Beune", schreef Nuis bij een foto op zijn Instagram Story.

Beune stond bij Nuis in het krijt

Joy Beune was ook bijna wel verplicht om iets liefs te doen voor haar vriend Kjeld Nuis, met wie ze samenwoont in Heerenveen. De 34-jarige Nuis maakte onlangs een speciale koffie voor zijn vriendin met een hartjespatroon erin. Zo luxe zal Beune het niet hebben gemaakt voor haar vriend en zijn collega's.

Beune woont samen met Nuis vlak bij Heerenveen. Toch mist ze haar geboortedorp Borne in Overijssel. "Al mijn familie woont daar nog, mijn vrienden. Je woont toch wel een stukje verderop in Heerenveen. Ondertussen wen je er wel aan, maar toch, die afstand… Je rijdt toch niet 'even' heen en weer. Je ziet je familie en vrienden gewoon weinig. Met de telefoon even contact hebben is fijn, maar je wil het liefst gewoon bij ze zijn", zei ze in een interview met Sportnieuws.nl.

Verhuizing

Toch vermaakt Beune zich opperbest met Nuis in Heerenveen. Het schaatskoppel bracht de eerste weken na het vorige schaatsseizoen klussend door. Er werd flink verbouwd in het stulpje. Al het prijzengeld dat afgelopen jaar werd verdiend, ging naar de verbouwing van het huis.