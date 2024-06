Kaylee Ramman: vrouw van Nathan Aké met eigen bikinimerk en voetbalde zelf ook

Kaylee Ramman is al jaren de steun en toeverlaat van Oranje-international Nathan Aké. De twee zijn al meer dan tien jaar samen en sinds ze getrouwd zijn gaat Ramman als Kaylee Aké door het leven. Naast het bijstaan van haar man in zijn voetbalcarrière timmert Kaylee zelf ook hard aan de weg. Met haar eigen bikinimerk draagt ze bij aan een duurzame wereld.

Het koppel is sinds 2011 samen. Nathan en Kaylee ontmoetten elkaar in Rotterdam, waar de verdediger toen nog bij Feyenoord in de jeugd speelde. Kaylee studeerde in die stad aan de Erasmus Universiteit. En ze voetbalde zelf ook. Bij amateurclub SVS in Capelle aan den IJssel.

Engeland

Al kort daarna verhuisde Kaylee met haar vriend mee naar Engeland. Nathan verruilde Feyenoord voor Premier League-club Chelsea. Nadat hij verhuurd werd aan enkele andere Engelse clubs ging de 46-voudig internationals via AFC Bournemouth in 2020 naar Manchester City. Daar speelt Aké nu nog steeds.

Vlak voor zijn transfer naar City, in augustus 2020, vroeg Nathan Kaylee ten huwelijk tijdens een vakantie in Nice. Twee jaar later trouwde het stel. De bruiloft hielden ze buiten de media, maar later plaatste Kaylee prachtige foto's van de bijzondere dag op haar Instagram.

Een half jaar later verwelkomden Kaylee en Nathan hun eerste kindje. In november 2022 werd het dochtertje van het stel geboren. De naam van het meisje is niet bekend.

Duurzaam bikinimerk

De 29-jarige Kaylee maakt ook haar eigen droom waar. Ze richtte haar eigen bikinimerk JUA June op. Daarmee draagt ze ook bij aan een betere wereld. Er wordt namelijk gerecycled plastic gebruikt voor het materiaal van de zwemkleding. Een oranje bikini kon richting het EK natuurlijk niet ontbreken in haar collectie.

Strand

Kaylee draagt de bikini's zelf ook graag en is regelmatig met haar man op het strand te vinden. "Wanneer we allebei een dag vrij hebben gaan we vooral relaxen. We nemen onze hond mee naar het strand voor een wandeling, gaan ergens lunchen, een film kijken, of thuis een lekker maaltijd koken", vertelde Kaylee eerder aan Sports World Magazine.

Op tribune tijdens EK

Het koppel zal tijdens het EK niet veel tijd hebben om samen te relaxen. Kaylee is wel met haar man meegereisd naar Duitsland. Tijdens de eerste groepswedstrijd van Nederland tegen Polen zat ze op de tribune in Hamburg om haar 29-jarige man aan te moedigen.

EK voetbal

